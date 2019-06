Et il faudra rêver encore en écoutant ses disques, c’est la dernière d’Interférences pour la saison et on n’imaginait pas que ce serait aussi la dernière interview avec Philippe Zdar de Cassius… d'AC/DC à Pharoah Sanders en passant par les Beastie Boys et Detroit, l'homme de studio livre ses disques phares.

Philippe Zdar © Radio France / Matthieu Conquet

Programmation musicale de la soirée

DjeuDoah et Lieutenant Nicholson « Tout s’assemble »

Entretien avec Zdar (de CASSIUS)

« Les Ondes » de Motorbass (en ouverture) pour résumer l’importance de celles qu’a pu propager notre invité de ce soir Philippe Cerboneschi alias Zdar, fil conducteur de la production musicale française et internationale ces 25 dernières années, du rap à l’electro en passant par le rock. Moitié du duo CASSIUS il devait clôturer hier la fête de la musique pour France Inter à l’Olympia, on a appris malheureusement sa mort accidentelle jeudi matin. L’entretien qui suit a été enregistré lundi dernier, et c’était une joie, toujours, de rencontrer Philippe Zdar.

DREEMS les rêves - c’est le titre du nouvel album de CASSIUS sorti hier et donc en l’absence de son co-auteur. CASSIUS c’est l’aigle à deux têtes de la Touch Française avec Hubert Blanc-Francart alias BoomBass. Ensemble ils ont travaillé avec MC Solaar, M, Cat Power, les Beastie Boys ou Pharrell Williams. Zdar en tant que producteur a inscrit son nom au verso des disques de Franz Ferdinand, The Rapture et Phoenix entre autres.

Je suis allé rencontrer Philippe Zdar lundi dernier chez lui dans son studio Motorbass à Pigalle, et je lui ai demandé d’où venait le surnom de Zdar...

CASSIUS « Don »t Let Me Be » (feat. Owlee)

AC/DC « Highway To Hell »

Billie Eilish « Bad Guy »

D’Angelo « Africa »

Lizzo « Juice »

Beastie Boys « No Sleep Till Brooklyn »

Roméo Elvis « Malade »

Blake Baxter « When We Used To Play » / « One More Time »

Violent Femme « Blister In The Sun »

Le prochain album de Rubin Steiner SAY HELLO TO THE DAWN OF PARADOX sortira au mois d’août (Platinum records)

Deuxième heure

Jungle « Casio » (à retrouver en LIVE dans le concert de la fête de la musique de France Inter à l'Olympia le 21 juin 2019)

(à retrouver en LIVE dans le concert de la fête de la musique de France Inter à l'Olympia le 21 juin 2019) Joy Crookes « London Mine »

Brandt Brauer Frick « Encore » (feat. Catherine Ringer)

Bill Callahan « Sheperd’s Welcome »

Bon Iver « Hey, Ma »

ARCHIVE: Boris Vian avec Robert Bogdali « Si c’était à recommencer » 1956 ORTF

Magali Noël (et Boris Vian) "Fais-moi Mal Johhny"

The Pixies "On Graveyard Hill" (le nouvel album des Pixies sortira le 13 septembre 2019)

(le nouvel album des Pixies sortira le 13 septembre 2019) Claude Fontaine "Hot Tears"