"Bigger Than Life" : un rien gothique américaine, la chanteuse rayonnante ne cache rien de ses gouffres. Rencontre non loin de chez elle à Montreuil pour parler des Allman Brothers de Nina Simone et de Rachmaninov. En deuxième heure il est question de Chaka Khan, des Runaways (Girls Rock) et de Nola, encore...

Tamino « Cigar »

Extrait du film Smoke de Wayne Wang et Paul Auster (1995)

Orelsan « Mes grands-parents » (avec Colette Magny)

Entretien en compagnie de Sarah McCoy

Il faut l’entendre pour la croire (et la voir absolument en concert) notre invitée de ce soir, Sarah McCoy, personnalité et voix hors normes : couverte de tatouages, volontiers costumée comme à la Nouvelle-Orléans un jour de mardi gras et porteuse d’autant d’histoires que de fantômes, Sarah McCoy a pas mal voyagé en Amérique, connu des bas et quelques hauts, et vient d’enregistrer en France son premier album, le très gothique Blood Siren, chez Blue Note, bien entourée par un certain Gonzales...

Sarah McCoy « Boogieman »

Screamin’ Jay Hawkins « I Put A Spell On You »

Camélia Jordana « Empire »

Sergueï Rachmaninov « Op.3 N°2 Prélude en do dièse mineur » par Alexandre Tharaud

Leyla McCalla « The Capitalist Blues »

The Allman Brothers « Whipping Post »

The Raconteurs « Now That You’re Gone »

Nina Simone « Feeling Good »

Pour les Parisiens, notez que Sarah Mc Coy sera au Café de la Danse le 25 septembre. Elle sera aussi à Massy le 30 mars, Au New Orleans Jazz Festival de Rodilhan le 6 avril, puis au Printemps de Bourges le 18 avril 2019.

Deuxième Heure

Chaka Khan « Like Sugar »

Petit hommage à la chanteuse Chaka Khan, 66 ans aujourd'hui, toujours puissante comme en témoigne ce nouvel album qui vient de paraitre : « Hello Happiness », un album à la fois soul, disco, hip-hop pour celle qui reste un grande du rythm’n blues.

ARCHIVE INA : Arno parle de sa rencontre avec Chaka Khan au micro de France Culture + extrait Chaka Khan « I’m Every Woman »

MorMor « Pass The Ours »

Chelou « Out of Sight »

Dick Dale « Missirlou »

EXTRAIT : Bande-annonce du film Bad Reputation, de Kevin Kerslake pour illustrer le livre Girls Rock, de Sophie Rosemont paru le 14 mars 2019 (NiL)

The Runaways « Cherry Bomb »

Loyle Carner « You Don’t Know » >> concert triple affiche sur France Inter avec Columbine et Little Simz. Enregistrement Le 7 avril à Ground Control dans le 12ème arr.à Paris pour une diffusion le 23 avril.

Nola is Calling « Code Noir » (projet documentaire et musical autour de la Nouvelle Orléans) coordonné par Elodie Maillot avec David Walters

Nola is Calling « This is New Orleans »

Vaudou Game « Pas la peine »

Monkuti « Monkuti Vilé »

Teyana Taylor « Issues / Hold On »

Bonus : le clip de Teyana Taylor qui se prend pour Spike Lee avec « Issues / Hold On » l'occasion de voir Asap Rocky avec la coupe afro...