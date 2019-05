L'auteur de l'Arabe du futur commente la bande-son de son adolescence et celle de l'héroïne des Cahiers d'Esther. De Nirvana à Booba, d'Aya Nakamura à Barbara, souvenirs et émois. Pour la deuxième heure, programmation pleine de nouveautés : Tyler the Creator, Jarv Is, ou encore le film miraculeux Amazing Grace.

Titres et extraits diffusés :

Tyler The Creator « I Think »

Riad Sattouf

Notre invité de ce soir n'est autre que Riad Sattouf : l’auteur de l’Arabe du Futur, de Pascal Brutal ou encore La Vie Secrète Des Jeunes qui en plus de bande dessinées aussi violentes qu’hilarantes et personnelles a aussi réalisé au cinéma « Les Beaux Gosses » et ou le mal compris « Jacky au Royaume des filles » - pour lequel j’ai une tendresse personnelle. Riad Sattouf sait tout faire (un peu comme Tyler The Creator) et ne raconte pas seulement son enfance mais depuis quelques années celle d’une autre, Esther qui entre là dans l’adolescence. Publiés dans la presse puis compilés ces histoires VRAIES donnent « Les Cahiers d’Esther tome 4 » qui vient de paraître. C’est très drôle et ça n’empêche pas d’être profond, au point de la mise en abyme…

Lomepal « «Trop beau »

Aya Nakamura « Copines »

Madonna & Quavo « Future »

Barbara « Mon enfance »

Fontaines D.C « Boys In The Better land »

Nirvana « Even In His Youth »

Eartha Kitt « Uska Dara »

Omar Souleyman « Ya Bnayya »

PNL « Au DD »

Tamino « Indigo Night »

Serge Reggiani « Dans le miroir »

DEUXIEME HEURE

The Raconteurs « Help Me Stranger » nouveau single des Raconteurs : ils seront en CONCERT à l’Olympia à Paris dimanche soir et ce concert des Raconteurs sera capté par France Inter. Michka Assayas le diffusera mercredi 5 juin.

Jarv Is… « Must I Evolve »

Biche « Kepler Kepler »

ARCHIVE / EXTRAIT du film "Amazing Grace" de Alan Elliott

Et c’est le révérend James Cleveland, grand ordonnateur du gospel qui fait les présentations. Les 13 et 14 janvier 1972 au coeur de la New Temple Missionary Baptist Church de Los Angeles se tenait un service singulier, tout dédié à la musique et à la voix d’Aretha Franklin. Le disque gravé ces deux soirs-là donnera "Amazing Grace" plus gros succès de vente du genre (plus de 2 millions d’exemplaires). Des images sont tournées ces soirs-là par Sydney Pollack et son équipe mais le film ne sortira jamais. Jusqu’à ... mercredi prochain et le document est exceptionnel MIRACULEUX on a envie de dire, par la foi qui surgit littéralement de l’écran sur les visages de ceux qui écoutent comme de ceux qui chantent. le film sort dans plus de 100 salles en France du 6 au 10 juin uniquement.

Aretha Franklin « How I Got Over » (Live at New Temple Missionary Baptist Church, Los Angeles, January 13, 1972)

Aretha Franklin « How I Got Over » (Live at New Temple Missionary Baptist Church, Los Angeles, January 13, 1972)

DJ Khaled « Top Off » (feat. JAY-Z, Future & Beyoncé)

ARCHIVE Lee Scratch Perry - interview pour France Culture par Elodie Maillot 2003

« Les symboles c'est les cymbales tout ça ça fait Tsss tsss » Lee Scratch Perry n’a pas seulement produit les titres fabuleux de Max Romeo ou de Bob Marley insufflé un peu de magie dans les succès des Congos, les Clash, Junior Murvin ou les Upsettters, il a fait entrer la musique dans une dimension nouvelle, inventé le studio comme un instrument en forme d’Arche et rendu fou ceux qui voulaient l’imiter. Figure aussi fantasque qu'imprévisible voilà qu’il sort un nouvel album, à 83 ans : « Rainford ». Lee Perry retrouve ici Adrian Sherwood anglais recherché dont le sens du mixage a servi aussi bien Depeche Mode que Nine Inch Nails.