Et il faut ajouter "de la musique classique". Les soeurs Labèque nous ont reçu pendant leurs répétitions avec Bryce Dessner pour parler de Radiohead, The National, Gershwin et Moondog. Pour la deuxième heure d'Interférences nouveautés toujours (Koffee, Pion) et les histoires de Bernard Estardy et Anthony Bourdain.

Katia et Marielle Labèque © AFP

Programmation musicale de la soirée

Mac de Marco « All of Our Yesterdays »

Valérie Lemercier « Monsieur l’ambassadeur »

Entretien en compagnie de Katia et Marielle Labèque

Stars du classique et au-delà, Katia et Marielle Labèque jouent dans le monde entier un répertoire aussi large qu'exigeant (de Luciano Berio à Gerswhin, Moondog ou encore Bryce Dessner. Invitées fil rouge de cette première heure d’Interférences, elles partagent un peu de leurs écoutes récentes. J'ai retrouvé les soeurs Labèque près de leurs pianos en répétition à la Philharmonie de Paris. Pour vous donner une idée de l’album qui vient de paraître chez Deutsche Grammophon « El Chan » est illustré par une magnifique photo en noir et blanc, un paysage découpé en trois parties…

Plein de choses au programme encore des nouveautés, Panda Bear, du baroque, des archives et des histoires de dingue…

Katia et Marielle Labèque, Bryce Dessner « Haven »

The National « You Had Your Soul With You » (leur album sortira le 17 mai ) réécouter le concert de The National au café de la danse diffusé le 18 avril dans Very Good Trip

Bryce Dessner Orch. Philharmonique de Copenhague « St. Carolyn by The Sea »

Radiohead « Exit Music (for a film) »

Thom Yorke « Gawpers » LIVE avec Minimal Dream House (+ extrait "Avril 4th" d'Aphex Twin)

Arthur H « IL / ELLE »

« Girl Crazy Suite (d’après Gershwin) » par Barbara Hannigan

Panda Bear « Dolphin »

« Etrange » Stephan Eicher & Traktorkestar

Moondog "Lullaby (2 West 46th Street)” par Katia Labèque

Cristofo Caresana « Tarentella » par Il Giardino Armonico

Philip Glass « Etudes N°2 »

DEUXIEME HEURE :

Koffee « Burning » Nouvelle entrée dans la playlist d'Inter, Koffee sera en France au mois de juin pour Solidays , à la Maroquinerie à Paris et en juillet au Dour festival

, à la à Paris et en juillet au Angèle (feat. Romeo Elvis) « Tout oublier »

L'histoire du chef Anthony Bourdain à lire dans le magazine JESUS N°6 en kiosque (numéro complet, vous saurez tout sur le dernier repas d’Elvis, les Straight-Edge « Metal Hardcore et Quinoa », le goût de la moutarde Grey-Poupon chez les rappeurs US...)

James Brown & The JB’s « The Boss » 4 albums de James Brown, dont la B.O de "Black Caesar", sont réédités en vinyle 180gr (Universal)

Orelsan « Mes grands-parents »

ARCHIVES :

HISTOIRE Bernard Estardy ingénieur du son, co-fondateur des studios CBE, son nom apparaît sur de centaines de disques, dont de nombreux tubes de Nino Ferrer, Françoise Hardy, sa fille, Julie, qui lui consacre un livre « Le Géant itinéraire d’un génie du son » chez Gonzaï Media) voir aussi le disque "Fragments d'une empreinte magnétique" (rares, originaux, inédits 1966 - 2006)

Archive : Extrait Lee Hazlewood “Love & Other crime”

Françoise Hardy « Le Crabe »

Clara Luciani « Nue »

Madalitso Band « Chikondi Cholawa »

Drenge « Bonfire of The City Boys »

THE MIDNIGHT HOUR Adrian Young, Ali Shaheed « Questions (feat. Ceelo Green) seront en concert le 4 mai au New Morning (Paris)

CLIP : PION « Coca-Loca » (label Entreprise)

Vous verrez ce qu’il arrive à une canette de soda rouge, mille morts mille destins possibles : « Coca-Loca » !