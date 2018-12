Ce soir, pièce montée spéciale pour les fêtes avec Toots & The Maytals et plein d’inédits d'Angélique Kidjo à Daho, Catastrophe pour la première heure. Et puis des nouveautés : Bobby Gentry et des réfugiés courageux…

Toots and the Maytals (ici en 1976) © Getty / Richard E. Aaron

Programmation musicale de la soirée

Alain Bashung « Immortels »

Livre : « Alain Bashung : sa belle entreprise » de Stéphane Deschamps - Préface par Patrick Chamoiseau - Paru le 18 octobre 2018 - Editeur Hors collection

"Planqué derrière sa voix en gant de crin, tantôt crooner, tantôt rocker, Bashung l'explorateur joue au grand voyageur et nous envoie les cartes postales sonores de ses visions extatiques. De l'ombre à la lumière, des cendres à la naissance, le phénix renaît en permanence pour façonner son oeuvre tout en redonnant des lettres de noblesse au rock hexagonal. Son existence secrète, ses plaies et ses blessures, son besoin vital de création, son amour de la musique, sa passion pour le septième art, son humour et sa profonde sensibilité ont forgé sa belle entreprise."

Il y a des jours où ça ne veut pas . C était le cas lors de l'entretien que nous accordait Toots & The Maytals à la veille de son concert à l'Olympia en octobre dernier. La légende du reggae ( mot qu'il a sans doute contribué à inventer ) a coupé court à l'entretien au bout d'un quart d'heure, on en diffuse l'essentiel.

A suivre des extraits inédits ( parce qu'on ne peut pas tout mettre ) des premières Interférences : le groupe Catastrophe nous dit son amour pour Etienne Daho et sa chanson "Ouverture", Léonie Pernet explique pourquoi elle n'aime pas le disco et Pedro Winter découvre les ancêtres de Justice.

Toots & The Maytals “54-46 That’s My Number”

Bob Marley “I’m Still Waiting”

Jonathan Jeremiah « Good Day »

Charles Bradley « Can’t Fight The Feeling »

Etienne Daho « Ouverture »

Catastrophe « Party in my pussy »

Jungle « Beat 54 (All Good Now) »

Léonie Pernet « Butterfly »

Van der Graaf Generator “Cat’s Eye /Yellow Fever (Running)” 1977

Deuxième heure

Bertrand Belin « Choses Nouvelles »

The Limiñanas “Nuit Fantôme” / “La Cavalerie”

B.O Film LETO « The Passenger » par Anton Sevidov

Jam improvisé entre Anton Sevidov (Tesla Boy) et Mark Ronson (producteur de Bruno Mars, Amy Winehouse…)

(producteur de Bruno Mars, Amy Winehouse…) Leto (Summer) Sveri Group

Bobbie Gentry “Jessye’s Elisabeth” / “Big Boss Man”

Mercury Rev (feat. Hope Sandoval) “Big Boss Man” extrait de Bobbie Gentry’s The Delta Sweetee Revisited

(sortie prevue le 8 février 2019)

O. “Tu sais, Je sais plus”

Extraits de radio Moria :

Alain alias S.O JOY C + poème en farsi et Amir Soltani à la guitare / Amir Soltani, Farshid Mohammidi et M16 à la guitare.

( à retrouver dans le Podcast Natif « L’Expérience » à partir de février 2019 sur France Culture )