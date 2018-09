Alors qu'il publie bientôt "93 Empire", le rappeur Sofiane propose pour Interférences la playlist de ses références : de Bob Marley à Rocé en passant par Jean-Jacques Goldman qu'il admire. Pour la deuxième heure, de DJ Vadim à Jorja Smith quel idéal à défendre ? Avec en fil rouge le film "Quand tout le monde dort".

Sofiane Zermani, plus connu sous son nom de rappeur "Sofiane", lors de la Mostra de Venise pour le film "Frères Ennemis" dans lequel il joue avec Reda Kateb (septembre 2018) © AFP / Filippo Monteforte

Une semaine avant la sortie de son album 93 Empire, (qui réunit toutes les générations, de NTM à Soolking) Fianso nous a reçu dans les studios de son label (Affranchis Music) pour évoquer les chansons qui l'accompagnent depuis des années. L'occasion de parler aussi de son travail d'acteur, dans le film Frères Ennemis de David Oelhoffen (avec Matthias Schoenaerts, Reda Kateb, Sabrina Ouazani entre autres) mais aussi sur scène en juillet 2018 à Avignon pour incarner Gatsby le magnifique. Quelques phrases fortes en résumé : « Je me suis rendu compte que souvent, vraiment tout le monde s’en fout de tes problèmes » faisant référence à sa chanson "Tout le monde s'en fout" comme au film "Il était une fois dans le Bronx". A propos de Khaled et Slimane Azem :« Quand t’es un jeune d'origine algérienne qui grandit en France, tu te raccroches à beaucoup de choses, la musique en fait partie »

« Il y a cette phrase de Jean-Jacques Goldman qui me bousille : "Regarde-moi bien je ne leur ressemble pas" Je l'ai pris pour moi. (...) Musicalement en terme d'exemplarité, de créativité, Jean-Jacques Goldman c'est la plus grande statue du rap français »

« Je pense qu'on est tous des héritiers de tonton Charles » (Aznavour)

« Maintenant que le rap est une musique qui touche tout le monde, on voit des rappeurs aller trop vite vers "l'autre monde". Rocé nous averti, j'y pense souvent quand j'hésite à faire des choses. »

Alain Bashung « Immortelle » (Inédit)

My Baby « Shadow dancer »

Suprême NTM / Sofiane : « Sur le drapeau »

Bande annonce du film Frères Ennemis - sortie le 3 octobre 2018

Bob Marley : « Redemption Song »

Cheb Khaled : « Chebba »

Feu! Chatterton « Ginger »

Charles Aznavour « La Bohème »

Jean-Jacques Goldman « Envole-moi »

Rocé « On s’habitue »

Nicki Minaj « Majesty » Feat. Feat. Eminem & Labrinth)

Sade « The Moon and The Sky »

DJ Vadim « Yung n' Powerfull » (feat. Bay C, Zumbi, Abstract Rude, iRah)

Damso « Feu de Bois»

En 2017 à Paris et en banlieue un collectif organise des free parties... Dans l’esprit des premières fêtes techno apparues à la fin des années 80, le collectif Pas-Sage, mené par Thomas mais aussi Neva, Moka ou encore Hugo, s'infiltre partout dans les entrailles de l’île de France pour organiser des fêtes clandestines. On suit tout de l’organisation, des inquiétudes autour d’un générateur électrique peu fiable ou des questions morales que porte tel ou tel choix de lieu… « La fête est libre mais il y a des choses à respecter » « Rester de grands jeunes » c’est peut-être ce qui doit rester du sens à donner à ces fêtes, « même si l’on s’appelle Pas Sage, dans les lieux on est de passage, mais dans les cœurs on est résidents » dit l’un d’entre eux…Quand tout le monde dort documentaire de Jérôme Clément-Wilz à voir en intégralité sur le site de Redbull.tv