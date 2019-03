Il dessine mais joue aussi de la guitare, chante quand il le peut, Leonard Cohen ou Carole King : Charles Berberian nous reçoit aux studios Davout pour évoquer les chansons qui flottent dans sa tête. En deuxième heure on évoque Carmen Jones, le rap contemporain, l'Art de ranger les disques et les Chemical Brothers.

Programmation musicale de la soirée

Kevin Morby « No Halo »

Entretien en compagnie de Charles Berbérian

Le clip de Kevin Morby "No Halo" pourrait être un bon moteur d’images pour notre invité de ce soir, Charles Berberian, qui dessine volontiers le rêve, la musique et le cauchemar parfois. Il est l’un des rares français (avec Sempé et Loustal) à avoir dessiné la couverture du New Yorker, c’était après les attentats de Paris. En marge de son activité de dessinateur et du personnage de Monsieur Jean, il fait aussi de la musique. Viennent de sortir en même temps un livre dessiné Playlist Deluxe paru le 27 mars 2019 aux Editions Hélium. Berberian dessine avec autant de finesse que d’humour un Keith Richards en vieux roublard, Barbara, Brian Wilson ou Neil Young… lui-même un peu malheureux avec ses lunettes, ou encore l’aventure du label Saravah. Sorte de Spleen et Idéal au pays du rock. Et puis sort aussi cet album solo « Tout pour le mieux » disque solo mais bien entouré avec notamment Marcello Giuliani. On est allé à leur rencontre pendant des répétitions au Studio Ferber à Paris, lieux chargé de souvenirs, où flottait littéralement Charles Berberian.

Charles Berberian « After The Crash »

Elton John « Rocket Man »

Hubert Mounier « Un monde à nous »

Anderson .Paak « King James »

Jean-Louis Murat « Autant en faire quelque chose »

Leonard Cohen « Avalanche »

Cat Power « You Get »

The Who « Blue, Red and Grey »

EXTRAIT de la bande originale du film « L’une chante, l’autre pas » vinyle 33 tours. "Epilogue" par Agnès Varda

DEUXIEME HEURE :

Archive : Scott Walker

Scott Walker « The Seventh Seal »

Joan As Police Woman « What A World »

Foxwarren « To Be »

Extrait “Carmen Jones”

Harry Belafonte, Dorothy Dandridge & Olga James « Dats Love » (Habanera)

Extrait de "Carmen Jones" film d’Otto Preminger avec Dorothy Dandridge et Harry Belafonte. DVD (ESC éditions)

Inna De Yard (feat Winston McAnuff) « Malcolm X »

Aloïse Sauvage « Présentement »

Luidji « Néons Rouges/Belles Choses »

The National « You Had Your Soul With You »

Agenda : le 15 avril prochain Concert privé France Inter : The National en direct du Café de la Danse à Paris (diffusé à 20h00 avec Michka Assayas) à la veille de leur concert à l'Olympia.

Extrait film « High Fidelity » pour évoquer le livre « L’Art de ranger les disques » de Frédéric Béghin et Philippe Blanchet s(Rivages Rouges) en vue du prochain disquaire Day

de Frédéric Béghin et Philippe Blanchet s(Rivages Rouges) en vue du prochain disquaire Day Otis Rush « All Your Love (I Miss Loving) » (45 tours Cobra)

Motörhead « Sympathy for Devil »

The Chemical Brothers « We’ve Got To Try »

MADMADMAD « Proper Music »

BONUS : LE CLIP