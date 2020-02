Quoi de plus naturel pour un podcast natif (et donc disponible exclusivement en ligne) que de s'intéresser à la façon dont ses thématiques principales existent sur le web et les réseaux sociaux ? L'ép...

En cette rentrée 2019, alors que les travaux de révision des lois de bioéthique n’en finissent pas de commencer, alors que les opposant·e·s à la PMA pour toutes, descendant·e·s légitimes des opposant·e·s au mariage pour tou·te·s, fourbissent leurs armes et leurs slogans pour un automne de mobilisation, France Inter s’engage aux côtés de la communauté LGBTQI avec son nouveau podcast natif Intérieur Queer.

Intérieur Queer, c'est un podcast hybride, polyphonique et militant. Un moment entre ami·e·s mêlé de documentaire, pour une plongée dans le monde des cultures et des identités LGBTQI , en compagnie de Camille Mati, Hugo Combe et Gabriel Debray qui, chacun·e à sa manière, vivent le queer de l'intérieur et veulent donner la parole aux premier·ère·s concerné·e·s.

Sous le regard et avec l’oreille bienveillante de la réalisatrice Flora Bernard, Camille, Gabriel et Hugo se réunissent dans un appartement une fois par mois pour aborder une question de société, qui concerne la communauté queer. Cette discussion à bâtons rompus et en intérieur soulève souvent plus de questions qu’elle n’apporte de réponses. Alors Gabriel, Hugo et Camille, enregistreur en main, donnent la parole à celles et ceux que l’on entend hélas trop peu, sur les sujets qui les concernent pourtant.

À l’origine de ce podcast, il y a en effet une certaine lassitude, celle d'entendre trop souvent des hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels et riches donner partout leur avis sur toutes les questions qui ne les concernent pas : le port du voile, le mariage pour les couples d'homosexuel·le·s, l'adoption par les couples d'homosexuel·le·s, la GPA, le bikini, les droits des personnes trans, les mutilations subies par les personnes intersexes, la PMA pour tou·te·s, l'avortement, les réunions non-mixtes chez les Afro-féministes, l'écriture inclusive...

À leur voix, Hugo, Camille et Gabriel superposent donc celles d’autres personnes qui vivent des expériences queer. Car il n’existe pas une seule expérience queer, mais autant que de personnes qui s’identifient comme tel. Dans chaque épisode,Intérieur Queer les fait entendre, en allant les rencontrer là où ils et elles vivent, où ils et elles dansent et pensent. Toutes celles et tous ceux qui se battent pour la liberté et les droits de toutes celles et tous ceux qui s'éloignent des normes sociales traditionnelles du genre, du sexe, de la sexualité. Toutes celles et tous ceux, en somme, qui ont un problème avec le patriarcat.

À celles et ceux qui n'y connaissent rien et qui n'ont pas d'avis sur la question, aux concerné·e·s, bien sûr, et aux allié·e·s, aux parents de jeunes gays, aux frères et sœurs de jeunes trans, aux ami·e·s de lesbiennes, aux cousin·e·s de non-binaires, aux voisin·e·s d'asexuel·le·s, aux collègues de personnes intersexes, nous avons envie de parler de la vie et de la culture queer. Raconter ce qu’il en est, pour de vrai.

►►► Le nom de la série de podcasts « Intérieur Queer » est emprunté au festival Intérieur Queer, festival des cultures queer à Lyon, dont la 3e édition aura lieu du 31 octobre au 3 novembre prochain.