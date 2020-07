Le Festival Imaginaire de France Inter continue tout l'été. Tous les dimanches nous vous proposons les meilleurs concerts des festivals Jazz à Vienne et Jazz in Marciac. Et au programme de ce soir : CHIC et Nile Rodgers, puis un très grand groupe du jazz actuel : Snarky Puppy !

Nile Rodgers, musicien, guitariste, auteur-compositeur et producteur de musique américain, ancien membre du groupe Chic. Il est considéré comme l'un des maîtres de la disco-funk ! © Getty / Burak Cingi/Redferns

CHIC & Nile Rodgers

Pour un festival de jazz, lorsque le groupe CHIC et son ancien guitariste Nile Rodgers débarquent sur la scène de Jazz à Vienne le 08 juillet 2013, c'est un concert pour le moins détonant ! Une disco party dans le théâtre antique de Vienne ! CHIC et Nile Rodgers, c'est un peu le jukebox des années 1970... un groupe phare du funk américain.

La carrière de Nile Rodgers est indissociable de celle de Bernard Edwards, son ami bassiste, avec lequel il a formé le groupe CHIC. Les deux amis se sont rencontrés dans le Bronx, ils commencent par faire du jazz ensemble, il en ressort le célèbre titre Freak Out, suite à un refus dans une boîte de nuit. Par la suite ils se sont mis à produire et à composer pour Diano Ross : Upside Down, I'm Coming Out... les grands tubes de CHIC ! Bernard Edwards décéda malheureusement pratiquement sur scène, après le concert que CHIC donne au Japon en 1996, officiellement des suites d'une pneumonie.

Tracklist du concert :

CHIC & Nile Rodgers – Everybody Dance (1977)

CHIC & Nile Rodgers – I Want Your Love (1978)

CHIC & Nile Rodgers – Upside Down (morceau pour Diana Ross, en 1980)

CHIC & Nile Rodgers – We Are Family (morceau pour le groupe Sister Sledge, en 1979)

CHIC & Nile Rodgers – Like a Virgin (morceau pour Madonna, en 1984)

CHIC & Nile Rodgers – Notorious (morceau pour le groupe Duran Duran, en 1986)

CHIC & Nile Rodgers – Original Sin (morceau pour le groupe INXS, en 1983)

CHIC & Nile Rodgers – He's a spacer (morceau pour Sheila & les Black Devotion, en 1980)

CHIC & Nile Rodgers – Thinking of You (morceau pour le groupe Sister Sledge, en 1984)

CHIC & Nile Rodgers – Chic Cheer (1978)

CHIC & Nile Rodgers – Let's Dance (morceau pour David Bowie, en 1983)

CHIC & Nile Rodgers – Freak Out (1978)

CHIC & Nile Rodgers – Good Times (1979)

Snarky Puppy

Snarky Puppy, une référence dans le jazz actuel, ils font partie de la "new generation", sont issus des bancs de l'université du North Texas, et ont déjà remporté trois Grammy Awards. Un groupe qui mélange aussi bien des influences gnawa funk, latino... Et ils étaient invités au festival Jazz à Vienne, le 04 juillet 2019.

Les Snarky Puppy, font de la musique instrumentale, mais pas moins politique. Leur dernier album Immigrance (2019) célèbre le multiculturalisme des membres du groupe, puisqu'ils viennent des Etats-Unis, du Canada, de l'Argentine et de Porto Rico.

Tracklist du concert :