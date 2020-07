Une soirée tout en percussions, piano et cuivres, avec Chucho Valdés et Roy Hargrove. Le premier est l'un des plus grands pianistes de Cuba, tandis que le second est un trompettiste américain, mais aussi quelqu'un qui n'a pas peur de mêler jazz et hip-hop... preuve en est, ce live exceptionnel avec MC Solaar.

Roy Hargrove, trompettiste américain de jazz © Getty / Paul Charbit / Gamma-Rapho

Le Mozart cubain : Chucho Valdés

Pianiste et chef d'orchestre cubain, Chucho Valdés est surnommé le « Mozart cubain »... Né dans une province de La Havane en 1941, Chucho n'est autre que le fils d'une légende : Bebo Valdés, grand pianiste et compositeur de jazz cubain. Les débuts de Chucho se sont fait avec le groupe Irakere (fondé en 1973), du nom de ces petits balais avec lesquels on repousse les vilains esprits, l'a fait connaître, sans compter qu'il est devenu le leader du groupe en 1981. Aujourd'hui Chucho Valdés a repris le flambeau de son père (décédé en 2013) et est devenu à son tour, l'un des musiciens les plus renommés de Cuba.

Grand habitué du festival Jazz à Vienne, il y est venu plus d'une dizaine de fois. Le 10 juillet 2013, il était venu accompagné des Afro-Cuban Messengers, et de la chanteuse espagnole Concha Buika.

Formation :

Chucho Valdés : piano

Reinaldo Melian : trompette

Gastón Joya : contrebasse

Rodney Barreto : batterie

Yaroldy Abreu : percussions

Dreiser Durruthy : batas

Jazz et hip-hop avec Roy Hargrove

En 2009, le festival Jazz à Vienne donnait une Carte Blanche au trompettiste américain Roy Hargrove. Cette année, il est resté trois jours sur place et a joué sur toutes les scènes du festival... Le soir du 02 juillet, il a joué au Théâtre Antique, une première fois avec un Big Band, une grande formation cuivrée qui évoque ; puis avec l'impressionnant RH Factor, un super-groupe qui mêle hip-hop et jazz, avec un invité spécial... MC Solaar.

Pour sa scène avec le RH Factor, Roy Hargrove était accompagné de Jonathan Batiste au piano, Lenny Stallworth à la basse, "JT" Jason Thomas à la batterie, Todd Parnsnow à la guitare, Bruce Williams au saxophones alto et flûte, et Jason Marchall au saxophone baryton et flûte.

Roy Hargrove & The RH Factor... et MC Solaar :

Roy Hargrove & The RH Factor – Rich Man's Welfare (2004)

Roy Hargrove & The RH Factor – Crazy Race (2006)

Roy Hargrove & The RH Factor, feat. MC Solaar – Bullshit (2006)

Roy Hargrove & The RH Factor, feat. MC Solaar – Qui sème le vent (1992)

Roy Hargrove & The RH Factor – I'll stay (2003)

Roy Hargrove & The RH Factor – Hold On (2006)

Roy Hargrove & The RH Factor – Actual Proof (reprise de Herbie Hancock de 1974)

Roy Hargrove & The RH Factor – Kansas City Funk (2006)

Roy Hargrove & The RH Factor – One Nation Under A Groove (reprise de Funkadelic de 1978)

Roy Hargrove & The RH Factor – We Got The Funk (reprise de George Clinton, de 1976)

Roy Hargrove Big Band et la chanteuse italienne Roberta Gambarini :

Roy Hargrove Big Band – Depth (2009)

Roy Hargrove Big Band – Brian's Bounce (2009)

Roy Hargrove Big Band – Mambo for Roy (un titre que Chucho Valdés a composé pour Roy Hargrove, en 1998)

Roy Hargrove Big Band – My Funny Valentine (reprise de Richard Rodgers et Lorenz Hart, de 1937)

Roy Hargrove est décédé tragiquement en 2018, de suites d'un arrêt cardiaque, il n'avait que 49 ans.