Plongée dans les meilleurs moments du festival Jazz à Vienne ce soir, avec les concerts de Manu Dibango, De La Soul, et plus longuement Seu Jorge, qui venait interpréter en 2017, la BO qu'il a composé pour le film “La Vie Aquatique” de Wes Anderson (2004), en reprenant les principaux titres de David Bowie en portugais.

Le musicien brésilien Seu Jorge, auteur de la BO du film “La Vie Aquatique” de Wes Anderson, en reprenant les grands classiques de Bowie en portugais. © Getty / Stefan Hoederath/Redferns

Le Festival Imaginaire de France Inter se poursuit tout l'été, avec le dimanche soir des rediffusions des plus beaux moments de jazz et de musique du monde de Jazz à Vienne et de Jazz in Marciac.

Manu Dibango & De La Soul : saxophone et jazz rap

Au programme ce soir, on commence par des extraits du concert du saxophoniste camerounais Manu Dibango au Théâtre Antique de Vienne (le 12 juillet 2019) & du concert des new-yorkais De La Soul, un groupe de hip-hop et de jazz rap (de 2017).

Manu Dibango – Safari Symphonique

– Safari Symphonique De La Soul – Ring Ring Ring (Ha Ha Hey)

Seu Jorge : Wes Anderson et David Bowie

Puis le musicien brésilien Seu Jorge, qui était venu interpréter la même année la BO de La Vie Aquatique, de Wes Anderson, qu'il a composé en reprenant les plus grands classiques de David Bowie en portugais... La musique du film, The Life Aquatic Studio Sessions; a beau être sortie 2005, mais Seu Jorge n'avait jamais joué ses reprises de Bowie sur scène... jusqu'à l'invitation du festival Jazz à Vienne en 2017 !

Seu Jorge – Ziggy Stardust

– Ziggy Stardust Seu Jorge – Oh You Pretty Things

– Oh You Pretty Things Seu Jorge – Rebel Rebel

– Rebel Rebel Seu Jorge – Starman

– Starman Seu Jorge – Rock 'n' Roll Suicide

– Rock 'n' Roll Suicide Seu Jorge – Suffragette City

– Suffragette City Seu Jorge – Space Oddity

– Space Oddity Seu Jorge – Five Years

La semaine prochaine, on reviendra avec l'intégralité du concert de Manu Dibango : Safari Symphonique, à Jazz à Vienne, qu'il a donné le 19 juillet 2020, il fêtait alors ses 60 ans de carrière, avant de s'éteindre le 24 mars dernier.