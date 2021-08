En Pologne, La dernière forêt primaire d'Europe est toujours en Sursis.

Białowieża : une forêt à voyager dans la nuit des temps, sur les territoires polonais et biélorusse © Radio France / Giv Anquetil / France Inter

C’est une des dernières forêts primaires d’Europe, un peu notre Amazonie à nous, inchangée depuis la fin de l’ère glaciaire il y a plus de 11 000 ans. Une forêt assez magique, tout à l’Est de la Pologne, le long de la frontière Biélorusse.

Ancienne réserve de chasse des rois et des tsars devenue Parc national voici tout juste 100 ans, elle abrite des loups, des lynx et même les derniers bisons d’Europe, rescapés de la préhistoire. Bref entrer dans Białowieża, c’est voyager dans le temps. Mais après l'émerveillement de la nuit des temps, les angoisses du présent. Car voilà quelques années que le gouvernement polonais s’entête à vouloir ratiboiser une partie de la forêt, tout autour de la zone pourtant labellisée Natura 2000 et Patrimoine mondial de L’Unesco, sous prétexte de combattre un insecte prédateur.

Forêt de Białowieża à la lisière des territoires polonais et biélorusse © Radio France / Giv Anquetil / France Inter

Une première manche à été remportée en 2017 par les défenseurs de l’environnement comme Adam Bohdan (de l’association Pologne Sauvage) et Adam Wajrak (journaliste à Gazeta Wybrocza), avec des habitant réunis en “Locals for forest” qui ont réussi à faire condamner la Pologne par le Cour de Justice de l’Union Européenne.

Mais le 9 mars dernier le Ministre Polonais de l'Environnement a rouvert les hostilités avec un nouveau programme d'abattage, aussitôt dénoncé de toutes parts. On risque donc d'entendre bientôt reparler de Białowieża...