Nous voici en plein milieu du vaste désert blanc de sel, Salar d'Uyuni, sur les hauts plateaux boliviens. Un paysage époustouflant, riche en lithium et en quinoa, respectivement l'or blanc et la graine d'or de la région qui présentent un enjeu de développement stratégique pour le pays.

Autour du Salar d’Uyuni, le plus grand désert de sel au monde © Radio France / Giv Anquetil / France Inter

Autour du Salar d’Uyuni, le plus grand désert de sel au monde

Perché à 3800 m d’altitude, dans la région du sud Lipez, une zone très aride dans l'extrême sud du pays. Vous êtes immédiatement hypnotisé par la blancheur étincelante de ce paysage unique en son genre à l'horizon infini où volcans millénaires, lagunes vertes et rouges, le silence, les cactus, le froid dialoguent et composent ensemble sur plus de 10 000 km2.

Le quinoa cultivé traditionnellement

Le pays est le premier pays exportateur de quinoa au monde. Un aliment de base des populations locales. Mordons à pleines dents dans cette graine cultivée dans la cordillère des Andes depuis l’époque précolombienne, qui avait été totalement ignorée par les conquistadores au XVIe siècle mais qui est devenue aujourd'hui une oléagineuse à la mode dans nos assiettes !

Bolivie, le désert de sel, le quinoa et les batteries au lithium © Radio France / Giv Anquetil / France Inter

C'est depuis les années 1970, que cette graine commence à être exportée pour une consommation végétarienne. Le quinoa est l'un des plus facteurs de richesse aux Andes. Pendant 40 ans, les quantités exportées et le prix au kilo continuent d'augmenter. Depuis l’année internationale du quinoa en 2013, la popularité mondiale de ces petites graines en a bouleversé la production, pendant que la course à la transition énergétique globale a fait du lithium des batteries un enjeu stratégique.

La Bolivie est le premier pays exportateur de quinoa au monde. © Radio France / Giv Anquetil / France Inter

Les batteries au lithium

Le Salar d'Uyuni regorge également de lithium en grandes quantités. Ce dernier contient à peu près la moitié des réserves de lithium du monde entier, que la Bolivie partage avec le Chili et l’Argentine. Les gigantesques ressources de lithium attisent toutes les convoitises et représentent un enjeu de développement et de richesse aussi considérable que stratégique pour le pays. En effet, les batteries qui alimentent de nombreux appareils électriques dont les ordinateurs, les smartphones puis les voitures électriques, qui fonctionnent grâce à ce métal dont le prix ne cesse de s'envoler. Une véritable manne économique qui peut permettre au pays de sortir de la pauvreté.

Reportage sur deux espoirs de développement pour le pays le plus pauvre d’Amérique latine qui se rêve en “Arabie saoudite” du XXI siècle. Mais, la spéculation n’a pas toujours profité aux habitants de la région.

Aller plus loin