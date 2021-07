Bienvenue en Bolivie, dans la cordillère des Andes sur un fil d’eau, au Lac Titicaca, au bord de l’asphyxie en passant par le lac Poopó, un lac devenu mirage tant il a presque entièrement disparu.

En Bolivie, quand l’altiplano a chaud. Ici dans la Cordillère des Andes © Getty / France Inter / Giv Anquetil

Des rives du lac Titicaca qui étouffe, à la frontière entre la Bolivie et le Pérou, au haut des glaciers qui fondent, jusqu’au mirage d’un lac évaporé, les hauts-plateaux boliviens, où le réchauffement est deux fois plus important que la moyenne mondiale, subissent de plein fouet l’anthropocène, et l’accélération de changements environnementaux d’échelle géologique.

Le lac Titicaca

C'est la plus grande réserve d'eau douce d'Amérique du sud et le lac le plus haut du monde culminant à 4000 m d'altitude. Il irrigue de très nombreuses cultures qui se retrouvent elles aussi tout autant menacées par la pollution de l'eau. Une contamination du lac provoquée par les nombreux déchets toxiques produit par l'urbanisation qui s'y déversent, favorisant l'apparition d'algues vertes extrêmement dangereuses pour la biodiversité. Ce sont plus de 340 litres d'eaux usées déversés chaque seconde.

Partons à la rencontre des chercheurs et habitants locaux qui se mobilisent pour préserver du mieux possible ce monument naturel.

Le lac Titicaca en Bolivie © Radio France / France Inter / Giv Anquetil

Le lac Poopó

L'exemple le plus frappant d'un lac évaporé, asséché, asphyxié est celui du lac Poopó, le second lac du pays qui faisait encore plus de 1300 km2 en 2014, a désormais presque entièrement disparu. Pour les pêcheurs Urus, les premiers occupants de ces rives (avant même l’arrivée des Quechuas et des Aymaras), c’est la fin de leur monde…

Le lac Poopó en Bolivie © Radio France / France Inter / Giv Anquetil

