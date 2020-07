Les Surui ont, tout comme leurs voisins Uru Eu Wau Wau, frôlé l’extinction avec l’arrivée du monde développé sur leurs terres. Mais plutôt que de se replier, ils ont fait le pari de prendre les devants en jouant les règles du marché global.

Boatutu a 22 ans, et porte déjà la responsabilité d'être le futur chef © Radio France / Giv Anquetil

D’un côté, leur leader Almir Narayamoga court les conférences internationales et les chancelleries pour plaider leur cause en répétant qu’un usage raisonné de l’Amazonie est plus viable que sa destruction.

A l'entrée de la réserve ù vivent les Uru Ew Wau Wau, le panneau a été criblé de balles © Radio France / Giv Anquetil

De l’autre, les Surui défendent leur forêt avec les moyens des « blancs » : programmes de reforestation, mise en place d’un marché de crédits carbone et même partenariat avec Google Earth pour géolocaliser les zones déforestées.

Mais ils ne sont pas dupes pour autant des envies de greenwashing de certaines multinationales.

Neijinha © Radio France / Giv Anquetil