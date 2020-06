Un nouveau rituel a été inventé le 18 août dernier en Islande : une cérémonie en mémoire du premier glacier officiellement disparu à cause du réchauffement climatique.

Au sommet du volcan OK, le glacier Okjökull a fondu © Radio France / Giv Anquetil

Le glacier Okjökull, qui recouvrait plus de 15km2 en 1914, ne faisait plus que 700 m2 quand il a été officiellement déclaré dead ice, « glace morte », en 2014. Alors l’été dernier, Katrín Jacobsdóttir, Première-Ministre de l’Islande y a retrouvé des glaciologues, des environnementalistes et de simples citoyens, venus réfléchir à la signification d’un tel événement. Une plaque commémorative a été déposée au sommet du volcan Ok. Elle se termine par ce message aux générations futures :