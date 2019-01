Prime à la casse 2019 : pour inciter les Français à changer leur vieille guimbarde polluante contre une voiture plus propre, le gouvernement met un grand coup d'accélérateur sur les aides. Elles sont nettement plus importantes, surtout pour les plus modestes et ne concernent plus seulement les voitures neuves.

Environnement : en 2019, les aides vont augmenter pour remplacer sa voiture par une moins polluante © Getty

Chômage : Un décret durcit certaines sanctions dès le premier manquement

Coup d'envoi des soldes, en Lorraine, une semaine avant le reste de la France

Au Japon, les derniers voeux de l'empereur Akihito qui a décidé d'abdiquer

" Une femme d'exception " le film sur Ruth Bader Ginsburg, juge à la Cour Suprême américaine