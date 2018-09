L'ancien collaborateur de l'Elysée est entendu ce matin par la commission d'enquête du Sénat,en l'absence des élus de la République en marche qui boycottent l'audition, préférant que "la justice fasse son travail". Alexandre Benalla poursuivi pour violences en réunion en marge de la manifestation du 1er mai dernier.

Quelles conclusions à attendre des auditions au Sénat sur l'affaire Benalla ? © Maxppp / CHRISTOPHE PETIT TESSON

59 sec A.Benalla devant la commission d'enquête du sénat Par Cyril Grazziani

La disparition de Marceline Leridan Ivens, déportée à l'âge de 15 ans, amie de Simone Veil et qui a consacré toute sa vie à la lutte contre la violence et l'injustice à travers ses livres, ses films et ses documentaires. Elle avait 90 ans.

56 sec Marceline Loridan-Ivens, une femme libre Par Laure Adler

Le retour dans les rayons des boîtes de lait en poudre de l'usine Lactalis de Craon .. une décision qui divise.

Premiers signes d'ouverture au sommet inter Corée à Pyongyang.

Le défaite du PSG hier soir à Liverpool en ligue des Champions. Mais quel match !