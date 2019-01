Les antibiotiques ont certes permis de faire reculer la mortalité. Mais leur utilisation de plus en plus massive a conduit à l’apparition de bactéries résistantes à ces médicaments. Et cette antibiorésistance a plus que doublé en Europe entre 2007 et 2015.

La résistance aux antibiotiques ne cesse d'augmenter en Europe © Getty

1 min La résistance aux antibiotiques ne cesse d'augmenter en Europe. Par Véronique Julia

- Le Grand débat n'a pas entamé la conviction des gilets jaunes avec un acte 10 équivalent à l'acte 9. Mais les petits débats commencent à germer peu partout en France. Direction le sud ouest de la France

- La croissance chinoise qui ralentit. Moins de 7% par an. Du jamais vu depuis 30 ans

1 min La croissance chinoise. Par Dominique André

- Alexandre Benalla et ses passeports devant les sénateurs aujourd'hui

- Du théâtre avec des clowns partis sur les traces de Kim Jong Eun en Corée du Nord