Un test simple et rapide pour détecter les angines. L'examen sera bientôt remboursé et largement pratiqué en pharmacie. Deux avantages : désengorger les cabinets médicaux et surtout éviter le recours trop systématique aux antibiotiques

Un test bientôt en pharmacie pour déterminer si votre angine est bactérienne ou virale © Getty / Image Source

D'ici 2050, la France comptera plus de 5 millions de personnes âgées de plus de 85 ans. Un rapport sur la dépendance sera rendu jeudi. Reportage sur les aides à domicile, épuisées et mal payées

Le président chinois en France pour une visite d'Etat de 2 jours. Emmanuel Macron tente de trouver une stratégie européenne face à ce partenaire incontournable

Nathalie Loiseau, la ministre des affaire européennes doit prendre la tête de liste d'En Marche pour les élections de mai prochain. Décryptage d'un remaniement.

La France affronte ce soir l'Islande. Qualifications pour l'Euro 2020. Reportage avec une islandaise qui ne lâche rien