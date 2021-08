Cette semaine, Ingrid Therwath, journaliste à Courrier International, revient sur les temps forts de l'actualité du globe. Au programme : l'enjeu de l'accueil des réfugiés afghans en Europe, la ville Dar es Salaam en Tanzanie et l'incroyable popularité de la chanteuse américaine Dolly Parton.

La Croix-Rouge accueille et s'occupe des réfugiés afghans à leur arrivée à la base aérienne de Torrejón de Ardoz à Madrid. © Getty / Diego Radames/SOPA Images/LightRocket

Depuis la prise de Kaboul par les talibans le 15 août dernier, des milliers d'afghans affluent à l'aéroport militaire pour essayer d'être évacués.

En Allemagne, on parle du “spectre de 2015”. “‘La crise des réfugiés était alors à son apogée”, explique le magazine Der Spiegel. Angela Merkel avait réussi, ce que le Spiegel appelle un “véritable tour de force humanitaire et politique en laissant les frontières de son pays ouvertes aux migrants démunis”.

Mais les craintes des conservateurs de voir cette situation de 2015 se reproduire aujourd'hui ne sont pas fondées, souligne le magazine allemand.

L’immense majorité des Afghans qui quittent leur pays ne cherchent pas à aller en Allemagne, ou en France. Ils sont à 90% à trouver refuge en Iran et au Pakistan, deux pays voisins. De plus, la situation a beaucoup changé depuis 2015 et les pays européens ont adopté une position de repli et ont érigé des murs et des clôtures.

Si les Afghans souhaitaient se réfugier en Europe, il leur faudrait traverser l’Iran puis la Turquie pour rejoindre la Grèce. Or, Erdogan a fait construire un mur à la frontière turque avec l’Iran et les autorités grecques repoussent systématiquement et illégalement les bateaux de migrants. Et si les réfugiés afghans voulaient emprunter la “route des Balkans”, ils se heurteraient aux clôtures érigées par la Hongrie et à la brutalité des gardes-frontières croates.

C’est pour ces raisons que plusieurs voix s’élèvent en Allemagne pour appeler à la raison et cesser d’agiter le spectre de 2015. Pour Gerald Knaus, président d’un think tank sur les politiques d’asile, le plus important à l'heure actuelle, est de savoir comment venir en aide aux réfugiés et de réfléchir à des programmes de réinstallation. Et une bonne partie de la classe politique, à l’instar des écologistes, est favorable à la mise en place d’un pont aérien.

Il semble donc qu'au-delà de la peur et de la tentation du repli, l’accueil reste le mot d’ordre outre-Rhin.

Direction à présent la Tanzanie pour découvrir Dar Es Salaam.

C’est un beau et long voyage dans la capitale économique de la Tanzanie que nous propose le journal suisse Le Temps. Dar es Salaam, “havre de paix en arabe”, est “un village qui ne cesse de grandir” et est aujourd’hui une de ces villes africaines qui se métamorphosent à vitesse grand V. Ce petit village de pêcheurs de 400 habitants qui s’est développé au XIXème siècle dans le giron du sultan d’Oman, est maintenant la deuxième ville mondiale en termes de croissance démographique. Dar es Salaam attire des migrants de tout le reste du pays qui rêvent de nouvelles opportunités. Sa natalité s’élève à 5,2 enfants par femme. Donc, au rythme actuel, la ville devrait compter 10,8 millions d’habitants en 2030 et ce chiffre pourrait bien doubler d’ici à 2050.

Parfois, et c’est Le Temps à Lausanne, qui le raconte, on a l’impression d’être dans une métropole chaotique avec des bidonvilles et des vendeurs de rue. D’autres fois, quand on regarde Dar es Salaam depuis la mer et que les buildings flambants neufs de son quartier d’affaires se dressent à l’horizon, on croirait voir un mini-Dubaï.

L'Autre particularité de cette ville est sa diversité ethnique et religieuse. Elles ne sont pas une source de tension et musulmans et chrétiens vivent en bonne entente. Bref, Dar es Salaam, porte bien son nom et est en train de se transformer en “mégalopole pacifique”.

Pourquoi Dolly Parton est-elle si populaire ?

Dans un très long article intitulé “Pourquoi tout le monde aime Dolly Parton” publié sur le site américain Vox, la journaliste Constance Grady explique que la chanteuse de 75 ans est devenue une véritable sainte laïque. Elle remplit les stades et surtout elle fait l’unanimité, chez les Républicains comme chez les Démocrates, à la campagne comme dans les villes - ce qui relève, il faut le dire, d’un petit miracle dans une Amérique très divisée. Elle est une artiste, doublée d’une femme d’affaires qui a un parc d’attraction à sa gloire, elle est une philanthrope engagée contre l’illétrisme et elle a contribué à financer le vaccin Moderna contre le Covid-19 tout en refusant des passe-droits pour se faire vacciner avant les autres. Les féministes l’admirent pour la façon dont elle assume son style tout en se fichant de l’opinion des hommes. Les LGBT l’adorent. Les conservateurs l’aiment parce qu’elle incarne le sud et une culture qui leur est familière. Tout le monde aime vraiment, sincèrement, complètement Dolly Parton.

Comment fait-elle ?

Et bien, d’abord, il faut rappeler que Dolly Parton a été un peu has been et qu’elle était un sujet de moqueries, pour son look notamment. Mais les choses ont changé en 2004 quand Danny Nozell est devenu son manager. Nouveau site internet, nouveau public, produits dérivés… la machine Dolly Parton était relancée.

Et puis surtout, Dolly Parton a un secret: ne jamais trop révéler de choses sur elle. Elle contrôle d’une main de maître sa communication et aime dire qu’“à dire ce qu’on pense, on peut foutre en l’air une carrière”. Bref, ne comptez pas sur elle pour des prises de positions claires sur Donald Trump ou Black Lives Matter. Elle sait rester suffisamment floue pour ne se mettre personne à dos.

Mais “cette capacité quasi christique de Dolly à séduire tout le monde en toutes circonstances a son revers”, explique Vox. D’abord, son côté ni-ni peut agacer. Ensuite, l’adulation sans borne dont elle est l’objet - on la surnomme quand même “la Jésus des Appalaches" ! - frise parfois la caricature. Bref, Dolly Parton est peut-être surexposée. C’est pour cela que son équipe avait prévu une année 2021 en retrait… Sauf que cette très chère Dolly n’a pas pu s’empêcher de faire parler d’elle en cofinancant le vaccin. Finalement, vous voyez, Dolly Parton, c’est Dolly partout et Dolly pour tous!

