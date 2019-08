Aujourd'hui, pas de discothèque mais une ambiance tout aussi surchauffée, avec le portrait de deux compositeurs cubains ! Une véritable symbiose entre deux musiciens insulaires, la rencontre du piano de Omar Sosa et du violon de Yilian Cañizares !

Omar Sosa, Turin en Italie, 2015 © Getty / Pacific Press / Contributeur

Invités

A ma droite, Omar Sosa, pianiste cubain de talent ! Il consacre toute son énergie, et son charisme à faire bouger les plaques tectoniques du métissage en mêlant le jazz et des influences caraïbo-africaines. D'une créativité et d'une productivité débordante, c'est ainsi qu'il pense parvenir à l'universalité. Formé à Camagüey, sa ville natale, puis à La Havane, il est nommé quatre fois aux Grammy Awards, notamment pour son album Sentir en 2002.

A ma gauche, la sublime Yilian Cañizares ! Installée en Suisse depuis 2000, elle parfait sa formation de violoniste au Conservatoire de Fribourg. Elle aussi guidée par une quête d'universalisme, elle chante en espagnol, en yoruba et en français, tout en jouant du violon de manière virtuose.

Omar Sosa et Yilian Cañizares se sont rencontrés en 2014 alors que la chanteuse et violoniste assurait la première partie du concert du pianiste. Depuis, ils ont fait fructifier leur rencontre en produisant un album très complice dédié à l’eau : Aguas, sorti en 2018. Un opus d'une beauté rare, et pour les deux musiciens, une manière de gérer la nostalgie liée à leur île natale.

La playlist du jour