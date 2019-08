Vous l'avez attendue toute la semaine, elle est de retour : c'est la fête à la radio nationale !

Emil Abossolo M'Bo, Cannes, 2010 © AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Ce soir, déferlante de textes et d'émotions poétiques, mais la beauté peut être synonyme de fête ! Pour nous mener jusqu'à l'enjaillement maximal, Soro Solo a fait confiance à ses fidèles acolytes, Emil Abossolo et Binda Ngazolo, qui vont vous marabouter avec leurs contes, et prête son micro au slamer Ahamada Smis !

https://www\.youtube\.com/watch?v=hpH8a\-B\-aNA

Venu d’un village de l’île de Grande Comore, Ahamada Smis immigre à 10 ans en France, et s’installe dans les quartiers populaires de Marseille. Il est bercé par la culture hip-hop des années 90, mais il se démarque des groupes marseillais de l’époque par son style moins rebelle et plus poétique. Dans cette ébullition marseillaise, il s’essaie à l’écriture, au sampling, et est soutenu dans sa démarche par le collectif hip-hop 3e Œil. En parallèle, il exerce une activité de menuisier.

C’est en 2001 qu’Ahamada Smis décide de se consacrer entièrement à la musique. Il sort un premier EP, Où va ce monde en 2003, au moment où l’on commence à distinguer le rap du slam. En 2009, il s’essaie à la fiction radio avec les équipes d’Arte Radio, fiction imprégnée de la sa ville d’adoption.

Mais c’est dans les années 2010 qu’il se montre le plus actif. Il sort 3 albums : Etre en 2010, Origines en 2013 et le dernier Afrosoul l’année dernière. Son chant en français (pour le slam et le rap), mais aussi en swahili, et en comorien, est posé sur des textes plutôt tristes, mais rehaussés par une musique plus enjouée. Son style reflète bien sa double identité, entre poésie urbaine et musiques du monde, entre tradition orale et musique assistée par ordinateurs, entre groove afro-américain, rap français et rythmes traditionnels de l’Océan Indien.

Vidéo 1 France Inter

La force tranquille Emil Abossolo et son compère, le vieux lion Binda Ngazolo déclament en compagnie du Capitaine Alexandre, leurs contes enrichis de toutes leurs expériences !

Les contes de Binda Ngazolo :

- Eyene Zamba

- Ngayina

Vidéo 2 France Inter

Les contes d'Emil Abossolo :

- Champs de sons (épisode 2)

- Champs de sons (épisode 3)

- Terre mère Afuraka

Vidéo 3 France Inter

La playlist d'Ahamada Smis