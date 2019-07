Aujourd'hui, on croise les cultures et les influences dans l'Afrique en Solo ! Avec Arat Kilo, Marjolaine Karlin, Gasandji et Be4t Slicer

Aujourd'hui, on vous embarque dans notre mixeur musical où se croisent électro, hip-hop, maloya, ethio-groove...

Be4t Slicer, groupe lillois d'électro / jazz / hip-hop, c’est l'amalgame de quatre musiciens experts en «collages sonores». Si ces adeptes du sample et des beats électro usent bien sûr de leurs machines, ils font aussi la part belle aux instruments live.

Arat Kilo est un groupe parisien d'ethio-groove né en 2008. Pour ce nouveau disque, Visions of Salam, les six musiciens se sont adjoint les services de deux musiciens hors-pair : Mamani Keita et Mike Ladd

Gasandji, "celle qui éveille les consciences" en lingala, est une chanteuse congolaise. Dans son nouvel album, Le Sacré, elle nous insuffle la dimension sacrée de sa musique et de son chant. Un subtil mélange d'Afrique, de Jazz, de Reggae.

Marjolaine Karlin se balade dans des univers musicaux où planent le maloya, le blues, l’électricité urbaine de sa guitare... L'album Zanz in Lanfér du Wati Watia Zorey Band est issu de la rencontre entre Rosemary Standley (du groupe Moriarty) et de Marjolaine Karlin, suite à leurs nombreux voyages sur l’Ile de la Réunion. Conçu autour de leurs deux voix, le disque reprend certains des grands titres du poète et musicien réunionais Alain Péters, mais aussi des textes inédits (offerts par sa fille Ananda Devi).

