Comme tous les mardis, la femme est démocratiquement élue à l’unanimité plus une voix pour conduire notre destin musical !

La chanteuse de blues/soul Ziia. © HAAKu

Pour cette nouvelle entrée dans la circonscription du "mousso power", on part à la rencontre des chanteuses réunionnaise Ziia et de l'algérienne Djazia Satour !

Les invités

Plonger dans l'univers de Djazia Satour, c'est explorer un monde métissé, né d'un parcours identitaire. Cette chanteuse solaire est née à Alger, mais rejoint Grenoble en 1990. Elle garde un grand attachement à terre natale. Son parcours musical peut se résumer à un subtil équilibre entre ses racines algériennes et ses influences plus occidentales.

Après une expérience de choriste au sein de Gnawa Diffusion, un groupe algérien de musique gnaoua, alors qu'elle n'a que 15 ans, elle monte un groupe de trip-hop électro appelé MIG à 19 ans. Après avoir chanté la musique transcendantale des confréries musulmanes mystiques de son pays, elle se plie au format pop, à l'usage du sampling, et à la langue anglaise.

Djazia Satour se lance ensuite dans une carrière solo où elle fait la synthèse de son parcours musical en modernisant la musique traditionnelle algérienne : le bendir, le banjo, et le mandole, les instruments algérois par excellence, se mêlent à des influences pop.

Le dernier album de Djazia Satour, Aswât, est sorti en 2018. Il évoque l’exil, la dépossession, et l’absence. La chanteuse algérienne veut se faire la porte-parole des personnes qui subissent ces épreuves : "aswât" signifie "des voix" en arabe.

Djazia Satour est en tournée dans toute la France :

18 Août : à Lautrec (Tarn)

25 Août : à Luzarches (Val-d'Oise)

30 Août : à Tence (Haute-Loire)

31 Août : à Saint-germain-nuelles (Rhône)

6 Septembre : Mercurol (Drôme)

13 Septembre : Nogent-le-rotrou (Eure-et-Loir)

5 Octobre : Sevran (Seine-Saint-Denis)

Le métissage est aussi de mise avec la chanteuse Ziia. Originaire de Nantes mais installée sur l'île de la Réunion depuis 2005, elle intègre ses influences world dans un format chanson.

Accompagnée de son groupe The Swing Mates, formé par ses acolytes lyonnais Clément Vincent et Julien Regnault, et du batteur réunionnais Gérôme Geney, elle chante son mélange de soul et de blues sur des rythmes world, notamment malgaches, Madagascar étant une autre île très importante pour elle.

Le grand public l'a remarqué dans l'émission The Voice (saison 8) où elle reprenait le tube de Sade, Smooth Operator, mais c'est bien dans les bars et les petites salles au cours de ses voyages qu'elle a rencontré son public.

Ziia sera en concert début septembre au Moshito Music Conference and Exhibition.