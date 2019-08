Tous les mercredis, Soro Solo prend tous les drapeaux du monde et toutes les musiques du monde pour les mélanger dans un grand melting pot ! Le résultat ? Le sixième continent des musiques métissées !

The Souljazz Orchestra en concert au Festival Tempo Latino le 27 juillet 2018 © Maxppp / PHOTOPQR/LA DEPECHE DU MIDI/SEBASTIEN LAPEYRERE

Aujourd'hui, rencontre avec des Canadiens qui mélangent afrobeat, funk et jazz, des Réunionnais qui mêlent cinéma et musique électro, et des Angoumoisins qui marchent sur les traces de leurs aînés canadiens ! La boucle est bouclée !

Les invités

« On cherchait à créer notre propre saveur d’afro-punk. Quelque chose avec l’énergie féroce du punk rock ou du free jazz, mais toujours soutenu par le groove hypnotique de la musique tropicale. ». A la base du groupe, il y a la fusion. D'où son nom : The Souljazz Orchestra. Ces Canadiens, dont la réputation en live n'est plus à prouver, enflamment les scènes du monde entier depuis 2002, avec des textes incitant à la rébellion et des musiques énergiques et groovy.

Dans leur dernier album, Chaos Theories, qui sortira à la rentrée le 13 Septembre, le groupe multiplie les critiques satiriques, s'attaquant aux violences policières, Trump, les inégalités croissantes...

The Souljazz Orchestra sera en tournée en France jusqu'à mi-Octobre, avec notamment des dates à Montpellier (27 Septembre au Rockstore), à Paris (30 Septembre au New Morning) et à Nancy (19 Octobre au Chapiteau de la Pépinière).

Okuna, ce sont deux hommes masqués, Savinien Lévêque et Aviran Tetia, l'un plus cinéma, l'autre plus scientifique, mais le même goût pour l'image. Le point de départ de leur composition ? Les scénarios de leurs clips. Okuna est donc un projet polymorphe, où il est question de paysages, d'imaginaire, de rêves et d'enfance. La « BO » de leurs clips est une musique très actuelle, lorgnant vers des artistes français de « chill electro » comme Petit Biscuit ou Fakear.

Avant ce virage vers les musiques électroniques, les deux compères originaires du Tampon sur l'île de la Réunion, avaient monté Deliwe, un groupe plutôt rock, mais la musique électro leur a paru plus adaptée à leur univers onirique et au développement de leur « photographie musicale ».

Aidé de Michel Geiss, ancien collaborateur de Jean-Michel Jarre, ils ont sorti un premier EP, Imaginary Landscape, puis un album Soundtrack For A Dream en 2018.

Et pour finir en beauté ce voyage sur les terres du sixième continent, on part à la rencontre du groove et de l'énergie du jeune groupe Lehmanns Brothers, qui tout comme leurs aînés du Souljazz Orchestra, mélangent funk, soul et plus globalement toutes les musiques afro-américaines.

Les cinq garçons du lycée Guez-de-Balzac à Angoulême, tous en option musique, font leurs première armes musicales au fond d'un garage avenue... Lehmann en 2012. Âgés de 21 à 25 ans, ils participent à des tremplins et se font rejoindre par une session de cuivres. Depuis Lehmanns Brothers est une entreprise qui ne connait pas la crise, puisque le groupe a fait la première partie de Maceo Parker, Fred Wesley ou encore le Wu-Tang Clan et ont été programmé au Montreux Jazz Festival ! Leurs deux EP, Not That Crazy en 2015, et Another Place en 2018 sont teintés de références à Snarky Puppy, Prince, et The Roots.

Lehmanns Brothers est en préparation de son premier album, et font essaimer leur énergie positive et leurs rythmes explosifs en France, en Angleterre et en Suisse !

Les dates en France :

16 Août : La Roche-Sur-Foron (Haute-Savoie)

20 Août : Metz

23 Août : Bessèges (Gard)

31 Août : Dijon

4 Octobre : Tours

26 Octobre : Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir)

La playlist du jour