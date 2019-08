C'est la fin de semaine, alors pas d'excuses pour s'enjailler sans limites !

Bachir Sanogo, musicien auteur-compositeur interprète. © Fumie Toki

Comme tous les vendredis, Soro Solo invite les plus grands, les plus beaux, les plus intelligents pour faire la fête avec lui à la radio nationale !

Les invités

Pas de bonne fête sans bonne musique ! Bachir Sanogo, armé de son instrument de prédilection, le kamélé n'goni, l'antique harpe des chasseurs mandingues, assumera ses responsabilités de griot en chef de l'émission ! Né à Abidjan, Bachir Sanogo est très tôt formé à la musique, d’abord au chant, puis aux percussions par deux grands maîtres de djembé, Fola Sékouba Traoré et Moussa Kôné. Passé également par le Ballet National de la Côte d'Ivoire, il quitte sa terre natale pour diffuser sa musique qui mélange jazz, blues, folk, et toute la tradition musicale d’Afrique de l’Ouest en Europe.

Arrivé à Paris en 2000, Bachir Sanogo va faire feu de tout bois et multiplier les collaborations. Artiste touche-à-tout, il forme son groupe Denssiko ("rêve d'enfant") en 2003, mais travaille aussi avec des chorégraphes : il est musicien pour le spectacle Princes & Princesses tiré des contes de Michel Ocelot, mais aussi pour Blanca Li en 2017 et son spectacle de danse Solstice. Entre temps, il a sorti son premier album Nakan en 2016.

Pour accompagner le chant en bambara et moré de Bachir Sanogo, l'Afrique en Solo reçoit aussi un autre poète : Lunik Grio, rappeur cergyssois d’origine ivoirienne, slameur, poète, mais surtout spécialiste de la joute verbale ! Les autres saltimbanques de l'émission auront à qui parler puisque "LUN1K" est vice-champion du Rap Contenders, ces battles de rap massivement diffusées sur Youtube en 2011, mais aussi finaliste de l’émission La France à un Incroyable Talent de M6, avec ses compères improvisateurs d'End Of the Weak en 2013. Ils demandaient alors au jury de donner un mot chacun et rappent en replaçant dans leur texte les mots en question.

Ne se limitant pas à un seul art comme son compatriote ivoirien, Lunik Grio a participé au spectacle musical Madiba, une histoire de Roméo et Juliette sur fond d’Apartheid en hommage à Nelson Mandela, écrit par Jean-Pierre Hadida en 2016 ; il avait le rôle du narrateur et a également co-écrit quatre titres de ce spectacle à la croisée du ballet africain, de la danse contemporaine, du hip-hop et de la variété.

Les contes de Lunik Grio :

- Le Pacte

- Conakry Wantanara

L'enjaillement ne peut être maximal sans le vieux lion Binda Ngazolo, et la force tranquille Emil Abossolo. Ils ramènent tous les deux de nouveaux contes ! Prêtez leur vos oreilles, ils ne les écorcheront pas trop, c'est promis !

Le conte de Binda Ngazolo : L'être humain et le serpent boa (récit de l'ingratitude)

Le conte d'Emil Abossolo : Champs de sons (épisode 1)

