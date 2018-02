L'Afrique sous toutes ses coutures, ses traditions, ses modes, son évolution, ses artistes, ses activistes et bien sur, ses musiques!

cd © Radio France / Alexis Goyer

Bonjour et bienvenue dans votre Afrique en Solo

Aujourd’hui on remet le couvert des nouvelles récoltes.

On répète un peu partout que le disque ne se vend plus, que les années de gloire de la galette sont loin derrière nous. Et que et que… Mais quand on constate le volume de la production discographique, on est tenté d’émettre quelque réserve à l’assertion affirmant que l’objet est passé de mode.

Vu le volume de la moisson de ces dernières semaines, je me suis dit qu’il serait opportun d’égrener avec vous, un bout du chapelet des dernières nouveautés, histoire de ne pas être trop en retard sur l’actualité de la production musicale…

Bienvenue à la maison, bienvenue au judebox multiculti.

PROGRAMMATION MUSICALE