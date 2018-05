A l'origine était le tambour, son de la Terre et des Hommes, lien entre les générations et les peuples. Retour sur cet instruments avec ses plus grands maîtres.

Selon certaines croyances des Afriques, au commencement était le tambour.

Le tambour interroge: « D’où viens-tu ? » « Qui t’a créé ? » « Où vas-tu ».

Le tambour est omniprésent dans l’espace socialfait aussi partie du politique. Il fait l’éloge des chefs et de ceux dont on connaît les mérites, les hauts faits, la renommée.

Il raconte la biographie des mortels, leurs généalogies, leurs ascendants et les descendants.

Le tambour conteur est la mémoire des peuples.

Nous interrogerons quelques maîtres du tambour et ferons un focus sur la rencontre croisée des tambours de Sony Troupé de Guadeloupe, des Pygmées Aka du Congo Brazzaville et ceux de Guinée Conakry.

Bienvenue à la maison, bienvenue au royaume où le tambour est roi

PROGRAMMATION MUSICALE

« Zingou (Vie, Existance) - Les Tambours de Brazza

« Brazza » - Les tambours de Brazza

« Ansanm » - Sonny Troupé

« Twa Jou San Manje » - Sonny Troupé Quartet

« Loyda Cha-Cha-Cha » - Mansfarroll Abraha

« Muchas Gracias Goyo »

« Mali Kadi » - Thoma Sidibé

« Jou Nou Revolte » - Bookman Eksperyans