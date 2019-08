Pour la dernière édition de l'Afrique en Solo, Soro Solo et ses camarades saltimbanques vont faire ce qu'ils ont fait pendant plus de 13 ans sur les ondes de France Inter : célébrer sans limites l'Afrique, la musique, et la poésie, en faisant la fête ! Venez faire un dernier tour du côté du djassa de l'enjaillement !

C'est le dernier tour de piste pour l'émission l'Afrique en Solo. Pour l'occasion, on vous offre une dernière dose d'humanité, de partage, et de bonne humeur, comme toujours en musique !

Les invités

Soro Solo tire sa révérence en beauté, en direct du studio 621, avec le grand Manu Dibango, qui a ramené son saxophone pour l'occasion ! La belle Flavia Coelho et ses musiciens sont aussi de la partie pour ce véritable climax musical ! Et la fête ne pourrait battre son plein sans les inoxydables Binda Ngazolo, Emil Abossolo, et le Capitaine Alexandre, nos fidèles conteurs !

Pour cette dernière, pas question de tirer une tête d'enterrement. Comme d'habitude, un seul mot d'ordre : enjaillement sans limites !

Pour célébrer 60 ans de musique, Manu Dibango fête cet anniversaire avec le spectacle « Safari Symphonique » avec l’Orchestre Lamoureux et ses 30 musiciens. Lors de ce spectacle, il explore ses racines camerounaises et les sonorités jazzy qu'on lui connait. Il sera le 17 Octobre prochain au Grand Rex à Paris.

Les dates de tournée française de Flavia Coelho :

12 Septembre : Seignosse Océan (40)

13 Septembre : Saverdun (09)

14 Septembre : Lauzun (47)

27 Septembre : Grasse (06)

28 Septembre : Saint-Jean-de-Bournay (38)

12 Octobre : Acheres (78)

29 Octobre : Paris (75)

15 Novembre : Marseille (13)

21 Novembre : Le Mans (72)

22 Novembre : Cenon (33)

23 Novembre : Mont de Marsan (40)

24 Novembre : Angoulême (16)

28 Novembre : Villerbanne (69)

29 Novembre : Saint-Etienne (42)

