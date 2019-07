Hommage ce soir aux musiques métissées de Johnny Clegg, alias le "Zoulou blanc" dans l'Afrique en Solo !

Johnny Clegg, le "zoulou blanc", s'est éteint le 16 juillet 2019. Artiste, symbole de la lutte conte l'apartheid, a plongé dès l'adolescence dans la culture dans la culture zoulou. (Paris 09/05/82) © Getty / Frédéric Reglain

La semaine dernière, le monde de la musique a perdu un illustre créateur : "le Zoulou blanc" Johnny Clegg. Il était devenu, dès la fin des années 1970, une figure emblématique de la lutte anti-apartheid.

En 42 ans de carrière et une vingtaine d'albums, il a été l'un des plus fervents défenseurs de la culture africaine. Son titre le plus célèbre, Asimbonanga, sorti en 1987, rend notamment hommage à Nelson Mandela, alors incarcéré sur l'île de Robben Island, au large du Cap et Scatterlings of Africa, a été reprise pour la bande originale du film Rain Man (1988).

►►► Allez plus loin avec le documentaire d'Amine Mestari diffusé sur Arte :

En 1988, le chanteur Renaud s'était rendu en Afrique du Sud, pendant l'Apartheid pour rencontrer Johnny Clegg. Il lui consacra également une chanson la même année, intitulée Jonathan.

