Trois artistes en live pour conclure ce mois d'avril

KOLINGA

Entre grooves dansants et transes envoûtantes, le duo afro-folk Kolinga nous embarque dans une spirale musicale à la fois tendre et puissante. La 'Black Music' retrouve ses origines africaines tout en empruntant le chemin de la modernité. Kolinga défend une musique avant tout ressentie, à portée universelle, enrichie chaque jour par un public grandissant et désireux de partager les valeurs transmises dans leurs textes.

Breath Of Love

Kozala

Kongo

FANFARAI BIG BAND

Si Fanfaraï aime autant mélanger les sonorités traditionnelles d’Afrique du Nord, jazz, rythmiques et harmonies latines, turques et tziganes, c’est que ses 12 membres se sont abreuvés à de multiples sources. Tous partagent une double ambition : revisiter les patrimoines arabo-andalou, gnawa,berbère ou chaâbi et, surtout, perpétuer les grandes fêtes traditionnelles. Celles qui fédèrent le public grâce à l’émotion, générée chez eux par un son puissant et subtil. Bel équilibre que ce big band doit à l’alliance astucieuse de voix habitées, d’une section de cuivre efficace, d’instruments issus de multiples continents –derbouka, guellal, karkabou, oud et guembris maghrébins et congas cubaines – et d’une formation basseclavier-batterie plus actuelle.

Zine Akahll Aïn

Waliye

Diri Yadik

Manity

DOBET GNAHORE

Originaire de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, Dobet Gnaoré est la fille aînée de Boni Gnahoré, maître percussionniste de la Compagnie Ki Yi M'Bock d’Abidjan dirigée par Werewere Liking. Elle quitte l'école à l'âge de 12 ans pour rejoindre la compagnie d'artistes de son père où elle apprend le théâtre, la danse, la musique et le chant. Elle compte aujourd'hui 5 albums.