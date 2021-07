On vous embarque avec nous pour une promenade musicale en Afrique hors de l’Afrique... Aujourd’hui encore, on vous demande de nous prêter vos oreilles jusqu’à 22h. C’est certain, on vous les rendra en l’état, après notre ballade musicale !

Attachez donc vos ceintures de sécurité... Ce soir, on s’autorise des allers / retours entre les rives des musiques afro-machine et celles afro-électriques acoustiques…

Il s’agira de donner à écouter l’Afro House Sud-Africain, l’Afro Techno Kenyan, le Kuduro Angolais ou le Singeli tanzanien et quelques orchestres électriques du Mandingue, des forêts tropicales d’Afrique Centrale, Australe ou de l’Est…

Programmation musicale