Enfile ta combi, on part dans l'espace ! Tu connais peut-être le nom de Neil Armstrong ? Mais connais-tu Elon Musk ? Et sais-tu pourquoi Buzz l'Éclair s'appelle Buzz ? Si la conquête de l'espace te pa...

Aux États-Unis, les armes à feu sont autorisées et peu réglementées. Cela cause de nombreux accidents et des actions sont menées pour réduire le nombre de ces drames. Ce n'est pas facile.

Pars à la rencontre de deux grands personnages afro-américains, deux héros pour leur pays : Rosa Parks et Martin Luther King. C'est surtout grâce à eux que les Noirs ont les mêmes droits que les Blanc...

Pour découvrir ce pays si grand et si fascinant, France Inter te propose une série de 8 épisodes, "L’Amérique pour les kids". Tu partiras dans l’espace, tu visiteras la Maison-Blanche, tu rencontreras l’homme le plus puissant du monde, tu feras connaissance avec les cowboys et les indiens…

"L’Amérique pour les kids", c'est un podcast original de France Inter destiné aux enfants de 7 à 10 ans.

