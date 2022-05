La série britannique de Julian Fellows n'aurait absolument pas le même charme et la même tonalité sans l'art de la formule de la comtesse douairière de Grantham, la reine de la saillie snob interprétée par la formidable actrice Maggie Smith.

L'actrice Maggie Smith interprète Violet Crawley dans la série TV "Downton Abbey" de Julian Fellowes (2019) © AFP / JAAP BUITENDIJK / COLLECTION CHRISTOPHEL

Je ne sais pas si vous êtes comme moi mais j’ai un faible pour les personnes, souvent des personnes âgées, qui font mine d’être choquées alors qu’en fait, elles sont très ouvertes d’esprit. Prenez le temps de faire parler vos grand-mères, et vous verrez. Dans le style de la vieille dame qui s’indigne d’abord, puis démontre sa capacité à regarder la réalité en face, il y a une Anglaise que je vénère : Violet Crawley, comtesse douairière de Grantham, la reine de la saillie snob dans Downton Abbey. La série britannique de Julian Fellows n’aurait pas été si triomphale sans les fabuleuses moues dubitatives et les petits rires pointus de cette Lady conservatrice aux yeux myosotis, incarnée magistralement par Maggie Smith.

Le sens de la formule !

Pour Violet, qui navigue à vue entre principes de l’époque victorienne et émergence d’un monde nouveau, deux leitmotiv : le célèbre et so british Never Complain, never explain- ne jamais se plaindre, ne jamais se justifier. Et particulièrement quand on est une femme, on garde la tête haute, et on fait plier le réel. Sa force réside d’ailleurs dans son pragmatisme : un cadavre encombrant ? Une grossesse hors mariage ? Une alliance roturière ? Après une petite vanne offusquée pour le principe, Violet digère et résout le problème, du moment que cela va dans le sens du domaine familial.

Pour elle, ce n’est pas le destin individuel qui compte, mais ce qui lie la famille au-delà des modes et des mœurs

Ce qui compte c’est Downton, ce lieu commun, cet héritage qui tend un fil invisible entre hier, aujourd’hui et demain.

Ecoutez-la en VO parce qu’il n’y a qu’une version de Violet !

Avec ses dentelles, ses secrets, ses manigances, mais aussi son attention aux autres, et sa capacité à fédérer, Violet est le mur porteur, pour faire résister le ciment transgénérationnel. A sa manière, elle est un exemple de philosophie politique.

Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur

- Churchill, mais, franchement, cela pourrait être signé Violet Crawley, qui sait qu’on ne chemine pas intelligemment vers l’avenir sans regarder dans le rétroviseur.