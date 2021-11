Georges Simenon publie "La Vérité sur Bébé Donge" en 1942. Un ouvrage si frappant de modernité et de justesse psychologique au contact de son personnage, Eugénie, plus énigmatique encore qu’Emma Bovary qui questionnait déjà parfaitement bien le conditionnement social hommes/femmes…

Guillemette rappelle en quoi Eugénie, personnage de Georges Simenon dans "La Vérité sur Bébé Donge" (1942) est si frappante de justesse psychologique © Getty / Diana Vyshniakova / 500px

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais rien ne m’agace plus que les idées reçues. Surtout quand il s’agit du couple. Dans son essai Réinventer l’amour, Mona Chollet pose la question du conditionnement social qui persuade les hommes que tout leur est dû, tout en valorisant l’abnégation chez les femmes. Les femmes, qui auraient tendance à survaloriser l’amour, quand les hommes, eux, lui accorderaient plus difficilement une place centrale dans leur vie.

Eh bien… un romancier décortiquait déjà ce thème en 1942 et par n’importe lequel : Georges Simenon, souvent taxé - encore une idée reçue - de misogynie, peut-être à cause de la blanquette de Madame Maigret, mais qui n’a, en fait, cessé de mettre la femme au cœur de son œuvre. Comme, donc, en 1942, année de publication de La Vérité sur Bébé Donge, si frappant de modernité et de justesse psychologique. Mon amie Bébé, ah non pardon, je fais comme ses proches, je l’infantilise avec ce petit surnom alors qu’elle se prénomme Eugénie.

Eugénie n’était qu’une jeune fille quand elle a épousé François Donge, industriel d’une trentaine d’années qui a réussi dans la tannerie, le fromage, et l’élevage de porc. Eugénie, cet être aérien, comme « sorti d’un recueil de poésies », avec ses robes pastel, a cru à l’amour. Pendant des années, elle a tenté d’expliquer à François, elle a cherché à établir avec lui une réelle complicité. Mais non, François ne comprenait pas : de quoi se plaignait-elle, enfin ? Elle ne manquait de rien ! Il lui avait laissée entièrement re-décorer la Châtaigneraie, cette maison à la campagne où ils passaient tous leurs dimanches !

Il avait des maîtresses ? Évidemment puisque, d’après lui, elle était mauvaise au lit, se contenant de subir… Et puis, un dimanche comme un autre, écrit Simenon, lors d’une « heure molle », Eugénie saupoudre le café de François d’arsenic. Sans haine, juste pour que cesse le manque d’amour. En fait, c’est sur ce dimanche, et ce geste, que commence le roman de Simenon, et puis, avec François, la victime, entre la vie et la mort, qui se demande, enfin, si, après tout, ce n’est pas lui le… coupable.

Dans le roman, contrairement à la belle mais un peu infidèle adaptation d’Henri Decoin, on entend très peu Eugénie. Arrêtée puisqu’elle reconnait son acte, on ne la devine qu’à travers des propos rapportés par sa sœur, son avocat, ou le juge, et surtout François, devenu enquêteur de son couple, décidé à comprendre son épouse. C’est donc à distance, respectueuse, que l’on devient amie avec Eugénie, plus énigmatique qu’Emma Bovary, et qui, contrairement à Thérèse Desqueyroux, autre empoisonneuse, s’est marié par amour. La vaporeuse Eugénie qui pensait que la seule force de ses battements de cœur ferait bouger les lignes d’un homme sans imagination. Le mystère d’Eugénie, devenue lointaine et assassine parce qu’il fallait en arrivait là, et n’a rien à ajouter.

François, aussi, mérite notre amitié ?

Si ! Grâce à Bébé, et il le sait. Au fil du livre, on s’incline devant cet homme qui n’était qu’un bon vivant, louant l’action et méprisant les sentiments, et qui finit par dire « Pardon » et « Je t’aime », même s’il a fallu qu’il passe par dix lavages d’estomac. Voilà c’est ce que j’appelle un homme qui se déconstruit ! Je me demande si Simenon emploierait ce verbe, « déconstruire », aujourd’hui, mais pourquoi pas… quand on sait qu’il a déclaré, attention formule qui tue : « L’homme, c’est chez la femme que je l’ai trouvé. »