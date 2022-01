Guillemette est extrêmement attachée à Bob l’éponge, ce héros de la série TV d'animation créée en 1999. Le personnage d'une série riche en candeur, devenue un phénomène pop de société tant Bob incarne une positive attitude par laquelle il aspire tous les maux de son entourage.

Une photo tirée de "Bob l'eponge Le film", 2005 © AFP / Paramount Pictures / Nikelodeon / Collection ChristopheL

Je ne sais pas si c’est pareil pour vous, mais quelque chose me chiffonne depuis quelque temps. Habituellement, quand je demande si ça va à mes amis ou mes relations, ils me répondent "ça va !" Parce que cette question rituelle, ce pacte social, n’ont jamais eu d’autre emploi que de générer cette réponse réflexe… Mais depuis quelques temps, tous me répondent : "non, ça ne va pas"… puis ils se mettent à raconter combien ils se sentent mal, combien ils n’arrivent plus à tout absorber dans ce monde qui se noie…

Quand Bob éponge toutes les désillusions du monde extérieur

Bob est une éponge de mer, mais qui ressemble comme deux gouttes d’eau à une éponge de cuisine jaune, avec des gros yeux bleus, deux dents écartées, une chemise blanche, et une cravate rouge. Il vit avec son animal de compagnie, Gary, un escargot de mer qui… miaule, dans une maison en forme d’ananas au 124 rue des Conques, dans la ville sous-marine de Bikini Bottom, située sous l'atoll de Bikini, et on aurait tendance à croire la théorie de certains fans selon laquelle les personnages de la série sont le résultat des essais nucléaires qui eurent lieu sur l’atoll à la fin des années 40 !

Bob est employé au Crabe Croustillant, un restaurant de la ville. Employé du mois, il rêve d’une promotion qu’il n’obtient jamais. Mais il absorbe toutes les désillusions. Il est tellement positif, Bob, et content tout le temps, qu’il en agace son entourage, qui lui, peut avoir un côté abrasif. Suivant la maxime d’Aristote :

Si la vertu ne suffit pas à assurer le bonheur, la méchanceté suffit à rendre malheureux

Bob est convaincu qu’il faut faire le bonheur des autres y compris contre leur gré. Alors même confronté à l’adversité et au cynisme, même trempé de larmes, il peut tout effacer :

Bob est loin d'être un personnage benêt

Il a la candeur d’un enfant et le même rapport avec le temps et l’oubli. Avec cette capacité magique d’oublier son chagrin à cause d’un papillon ou d’une bulle de savon. D’ailleurs, son activité préférée est de créer des bulles avec son ami Patrick, l’étoile de mer.

Les enfants : ces êtres qui sont des éponges. L’éponge est un être vivant, fixe, végétatif, collé au fond de la mer. Un animal filtreur, dont le corps est une sorte de mousse poreuse qui absorbe le milieu ambiant. Comme l’enfant, collé à nous, dépendant de nos humeurs, les filtrant aussi, mais dont les rêves et la capacité au bonheur risquent de s’assécher tant le milieu ambiant n’est qu’alerte sanitaire, pollution idéologique, concurrence, et harcèlement. A l’école, ou dans les hautes études, ils essuient les humiliations. Pendant que certains veulent les gorger de fake news. Seront-ils capables, comme BOB, de passer l’éponge ?

Heureusement, en lisant les livres de science naturelles, on apprend que nombre d’éponges résistent à l’acidification des océans et au réchauffement climatique, qu’elles peuvent se régénérer si elles sont fragmentées, qu’elles peuvent rester déshydratées plusieurs années, puis revivre si elles sont remises à l’eau. Alors même si nous avons le moral dans les chaussettes, sous l’eau, ou à Bikini Bottom, c’est-à-dire dans le fond du slip, pensons à Bob, cette incarnation délirante et candide de la résilience, et hydratons régulièrement les espoirs de vos enfants. Pour que jamais, ils ne jettent l’éponge.