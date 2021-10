Nous sommes à trois jours de novembre, souvent considéré comme le pire le mois du calendrier. Et comme chaque année, j’en ai marre d’être gentille. Alors que viennent les chrysanthèmes, j’avoue que ça me coûte d’être compréhensive. Et si je devenais Villanelle ?

Oksana plus connue sous le nom de Villanelle dans la série "Killing Eve" est non seulement une meurtrière dingue mais en plus une fashionista à la pointe © BBC America

Quand novembre rime avec lassitude et impatience

Vous demandez à l’électricien qui doit changer vos radiateurs de venir à 8h30, mais lui ça l’arrange de venir à 7h alors bon puisque ça l’arrange…

Une vieille dame vous passe devant à la caisse parce qu’elle n’a que trois produits et vous quatre, mais faites donc, c’est normal, je vous en prie…

Et évidemment que vous allez finir ce dossier soudainement devenu urgent jeudi soir parce que votre patron, LUI, aimerait bien partir en week-end dès vendredi matin…

Vous comprenez, vous vous mettez à leur place, et si vous êtes une femme, c’est logique, puisque vous êtes EMPATHIQUE. Vous l’êtes plus qu’un homme, c’est scientifiquement prouvé, merci L’Université de Cambridge, dont les tests sur plus de 680 000 personnes, ont révélé qu’en moyenne :

Les femmes ont une plus grande capacité à reconnaître ce qu’une autre personne pense et à réagir de manière appropriée

Merci l’Université de Californie, qui a démontré que :

Les femmes sont plus douées pour ressentir la douleur des autres

La série "Killing Eve" et le personnage de Villanelle pour l'exemple !

Mais il y a Villanelle … Ma géniale amie tueuse de la série "Killing Eve". Oksana pour l’état civil russe, mais tout le monde préfère son surnom qui vient du nom d’une vieille poésie pastorale, et c’est un poème, en effet, Villanelle : quand sa vieille voisine peine à descendre l’escalier avec ses poubelles, elle ne bouge pas d’un pouce pour l’aider. Dès la toute première séquence de la saison 1, elle réussit à sourire à une petite fille qui mange une glace en face d’elle, en copiant, tel un automate, le sourire du barman, puis renverse la glace sur la robe de la gamine. Neurones miroirs ? Niet. Empathie, zéro.

"Killing Eve", pour mémoire, c’est le jeu de la chatte et de la souris entre Eve Polastri, agente des services secrets Britanniques, et ma Villanelle, tueuse à gage caméléon, efficace comme personne, qui tue de sang-froid et qui aime ça.

Enfin, elle tue tout de même beaucoup, cette amie… ?

Ah oui, dans le monde entier et jamais de la même manière. Villanelle collectionne les victimes, comme une enfant capricieuse, et elle s’ennuie quand elle n’a plus personne à tuer. À côté de cette vraie psychopathe au chic fou qui range ses tampons hygiéniques dans le même tiroir que ses munitions, Hannibal Lecter est un chaton.

Vous avez remarqué ? D’habitude, dans les fictions, une héroïne qui se regarde dans une glace et tire la peau de son visage dans un geste de lifting exprime toujours un peu de dégoût d’elle-même, même si elle superbe. Et c’est agaçant pour nous spectatrices, qui savons que, dans notre cas, ce ne serait pas du luxe, en effet, une petite chirurgie. Pas Villanelle. Elle se trouve magnifique, elle a raison, et se le dit devant le miroir de sa chambre de son appartement parisien. Elle habite Paris, la ville de la mode, car, entre deux meurtres, elle comble son vide existentiel en faisant du shopping.

Jamais une méchante n’a été aussi stylée

Elle adapte ses tenues de créateurs aux contextes de ses meurtres. À elle seule, la garde-robe féminine-masculine de cette bisexuelle assassine l’ordre patriarcal. D’autant que mon amie ne s’habille pas pour plaire aux autres mais uniquement se plaire à elle-même. Même un œil au beurre noir peut devenir un accessoire.

Vous savez le plus beau ? Tout le monde trouve Villanelle attachante ! Alors, à partir de demain, je jure que je vais être attachante moi aussi en étant impressionnante !

D’un simple regard de ma part, une vieille dame cessera de faire ses courses pour porter les miennes, l’électricien écrira ma chronique à ma place, et mon patron annulera son départ en week-end pour descendre mes poubelles. Vous serez juste un tout petit peu inquiet quand je vous demanderai gen-ti-ment : vous voulez un smoothie ?