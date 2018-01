Une sélection de livres pour vos p'tits loups, concoctée par Denis Cheissoux !

"Le brouillard" & "Quand j'étais petite..."

Le brouillard, de Kenard Pak et Kyo Maclear, La Pastèque / A partir de 4-5 ans

Enfilez bien votre doudoune avant de débarquer sur l'île de Glace-Terre. Parmi les résidents de cette île, il y a Fauve, une petite fauvette jaune mâle, qui a pour passe-temps favori d'observer les nombreux visiteurs débarquer.

Or, un matin de printemps, quelque chose vint interrompre ce bonheur tranquille. Cette chose, c'est un brouillard épais, menaçant qui se répand jusqu'à devenir omniprésent.

Quand j'étais petite..., de Sara O’ Leary et Julie Morstad, Editions L’étagère du bas / Dès 4 ans

Jules, face à un album photo de ses parents, demande à sa maman : "Raconte-moi une histoire, raconte-moi quand tu étais petite toi aussi". Et la maman de se prêter au jeu de l'histoire et de l'imaginaire : "Mon nom était Capucine. Mais comme ce prénom était trop grand pour moi, tout le monde m’appelait Puce ." Et de conclure : "Quand j’étais petite, j’avais hâte de grandir car je savais qu’un jour j’aurais un petit garçon rien qu’à moi et que je lui raconterais des histoires où nous pourrions être petits tous les deux."