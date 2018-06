Une ode à la faune et la flore de nos jardins, et une amitié entre Petit Fantôme et une petite fille

Couvertures des deux livres

Un arbre merveilleux, de Delphine Grenier, éditions Didier jeunesse/ A partir de 2 ans.

Nous suivons l'évolution d'un arbre merveilleux dans un jardin : le tronc s'élargit, des branches se forment, les racines se développent.......attirant au fur et à mesure une faune variée, chacun venant y trouver quelque chose de différent.

Au printemps, les oiseaux viennent se nicher dans le jeune feuillage.

Grâce à ce livre, les enfants découvrent la nature qui les entoure, et ses changements au fil des saisons.

Petit Fantôme, de Charlotte Giquel, éditions L'Agrume/ A partir de 3 ans

Petit Fantôme désobéit à ses parents et se lance dans l'épouvante des humains mais... il n'est pas très aguerri et ne fait que des erreurs. Une histoire d'amitié et d'émancipation entre une petite fille et un petit fantôme.

L'illustration est originale : les fantômes sont visibles grâce à une source de lumière qui fait briller leurs contours !