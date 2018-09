Un matou maudit et un garçon déguisé en princesse dans L'as-tu lu !

"Méphisto" & "Princesse Kevin"

"Méphisto", de Bernard Villiot et Antoine Guilloppé

L'histoire d'un chat prénommé Méphisto, "un maudit chat tout noir, un chat de mauvais sort".

Face à la cruauté des hommes, il fuit la ville, direction la campagne. Mais bientôt, il regagne la ville...et étonnamment, on ne le chasse plus ; bien au contraire, on le couvre de caresses ! Car grâce à lui, on va enfin réussir à se débarrasser des souris et des rats qui prolifèrent !

Méphisto, de Bernard Villiot et Antoine Guilloppé, aux éditions Gautier Languereau (à partir de 3-4 ans)

"Princesse Kevin", de Michaël Escoffier et Roland Garrigue

Pour le grand spectacle de fin d'année d'école, Kevin sera une princesse, un point c'est tout !

Les autres peuvent bien rigoler, Kevin s'en moque. Il a toute la panoplie : sa sœur lui a prêté une robe, des chaussures à talons, et des bijoux. Il a aussi emprunté du maquillage à sa maman.

Princesse Kevin, de Michaël Escoffier et Roland Garrigue, aux éditions P'tit Glénat (dès 4 ans)