Un seul livre ce dimanche parce qu'il en vaut sacrément la peine !

Extrait de la couverture de "Calimity Jane", paru chez Albin Michel Jeunesse

"Calamity Jane", de François Roca

Ouvrons le courrier, il arrive de l’Ouest - ce grand Ouest américain des années 1880 :

Chère Janey, […] Il y a quelque temps, je suis allée à Cheyenne par la diligence et j’ai passé des moments palpitants. […] Je portais des pantalons d’homme et me faisais passer pour l’associé de Wild Bill. Avant de partir, nous avons eu un concours de tir. Je les ai tous battus et pour sûr, ça m’a donné la grosse tête.

Dans ce Far West du XIXème siècle dominé par les hommes - cow-boys, fermiers, militaires, indiens, chercheurs d’or et d’argent, constructeurs du chemin de fer – vivaient aussi des femmes bien sûr : des marchandes, des cultivatrices, des pionnières, des mères de famille et aussi quelques aventurières … la plus emblématique, la plus extraordinaire est dans doute Calamity Jane !

C’est elle, Calamity, qui écrit ces lettres destinées à Janey, sa fille, qui est au loin. Elle a confiée Janey à un couple de voyageurs irlandais, les O’Neil, afin qu’elle puisse grandir dans la stabilité, la sécurité d’une famille, l’aisance et qu’elle soit éduquée.

Dans ses lettres, Calamity Jane lui raconte des bribes de sa vie au grand air, son audace et son courage ; elle lui exprime également son amour maternel à la fois maladroit et indéfectible :

Ô Janey, les années m’ont dépouillée trop vite – oui, les années t’ont volée à moi. Toutes ces années, je ne voulais rien d’autre que toi.

Les lettres de Calamity Jane ont été publiées in extenso par Payot Rivages ; le peintre et illustrateur François Roca, impressionné par cette lecture, en a choisi des extraits et les a accompagnés de somptueux tableaux à l’huile montrant l’immensité des paysages, la beauté des lumières, la vie trépidante et fascinante de cette femme ô combien libre.

► Calamity Jane, de François Roca, Editions Albin Michel Jeunesse / Pour tous, à partir de 8 ans