Devenir un homme et rencontrer l'autre...une promesse de fraternité dans L'as-tu lu !

Couvertures des deux livres

"Si … tu seras un homme mon fils", de Rudyard Kipling et Giovanni Manna

If, poème composé en 1909 par Rudyard Kipling, est l’un des plus beaux textes jamais écrits.

Si tu peux être en paix quand les autres s’affolent. Et disent que c’est ta faute s’ils ont perdu la tête. Si tu restes confiant quand on te met en doute. Mais laisses malgré tout les doutes s’exprimer.

Un père parle à son fils comme si c’était la première et la dernière fois qu’ils abordent ce sujet : comment vivre en homme digne, en homme fier de soi ?

Et à chaque fois, il faudra être juste, généreux, tolérant, patient, affirmer ses opinions et respecter les autres. Si dans chaque minute qui passe, assassine, tu sais voir la valeur des soixante secondes.

Pas de pathos, pas de jugement, mais comprendre qu’une morale se fabrique, et a besoin de constance dans la route à suivre…

Alors la Terre sera tienne, avec tout ce qu’elle porte. Et mieux encore : tu seras un homme, mon fils !

Si … tu seras un homme mon fils, de Rudyard Kipling et Giovanni Manna, Editions Plume de Carotte / Pour tous, à partir de 6 ans

"Chère toi que je ne connais pas", de Isabel Pin

Chère toi, je t'invite samedi après-midi, à quatre heures, pour un goûter chez moi.

Ces mots, ce sont ceux d'une petite fille qui écrit à une nouvelle camarade de classe.

La maîtresse a dit que tu étais nouvelle à l'école. (...) Que tu venais d'un autre pays et que tu savais parler une autre langue.

Dans son invitation, elle est très enthousiaste à l'idée d'accueillir son invitée, et également curieuse, car avide d'en savoir plus sur sa culture, et de la partager avec elle.

À travers une simple lettre, cette petite héroïne tend la main, sans peur ni préjugé, vers une autre petite fille qui n'a pas choisi d'être déracinée, en quête de nouveaux repères, à commencer, sans doute, par une présence rassurante.

Chère toi que je ne connais pas, de Isabel Pin, Editions Hélium / Dès 5 ans