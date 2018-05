Ce matin dans l’édito Carré, Albert Einstein, le scientifique le plus cité au monde…

Et c’est le journaliste Andrew Robinson pour la revue Nature qui raconte comment Albert Einstein est devenu non seulement l’un des scientifiques les plus productifs de toute l’histoire des sciences mais aussi probablement le plus repris.

L’article paraît à l’occasion de la sortie du 15 ème Volume rassemblant ses écrits et sa correspondance.

Et c’est peu de dire qu’Einstein était un homme prolifique. Il semblerait même que ses archives soient un puits sans fond si l’on en juge par les dizaines de milliers de documents contenus dans sa collection personnelle.

Mais au-delà de cet héritage fructueux avec ses contributions majeures, Einstein a été un fervent commentateur de la vie public. Le problème, soulève Andrew Robinson, c’est qu’au milieu de cette surabondance de phrases, on ne sait pas toujours lesquelles il a réellement prononcées.

Einstein ne s’est donc pas exprimé que sur la physique ?

Non et loin de là. Et cela s’explique, en ce début de XXème siècle par son statut de premier people de la science, avec une presse qui connait son apogée et qui lui demande son avis sur tout.

Ses idées sont amplement reprises et parfois sur des sujets très inattendus. C’est ainsi que lorsqu’il déclare à son comptable que :

La chose la plus difficile à comprendre dans le monde est l’impôt sur le revenu

Cette phrase passe à la postérité !

Einstein a commenté des sujets aussi variés que le mariage, l’argent, la nature du génie, la musique ou l’éducation. Et immanquablement dans ce flot de commentaires, on lui prête des propos qu’il n’a jamais tenus. Prenez cette citation sur l’astrologie:

L’astrologie est une science en soi, illuminatrice. J’ai beaucoup appris grâce à elle et je lui dois beaucoup

Ces mots ont été mis en avant par certains sites d’astrologie. Mais c’était un fake. Le seul commentaire connu d’Einstein sur l’astrologie disait exactement le contraire puisqu’il a écrit en 1943 :

l’astrologie est une pseudo- science et ce genre de superstition est si tenace qu’il pourrait persister pendant des siècles

Et parmi ses nombreuses citations, certaines sont devenues très célèbres. Comme celle sur les abeilles :

Si l’abeille disparaissait de la surface du globe, l’homme n’aurait plus que quatre années à vivre

Une telle prédiction de la part du plus grand physicien du XXème siècle a de quoi marquer les esprits. Sauf que en 2007, un site spécialisé dans le dépistage de rumeur a enquêté sur le cas « Einstein et les abeilles » et la conclusion est sans appel: il n’a jamais prononcé cette phrase…

Et même sa citation la plus connue « Même Dieu ne joue pas aux dés » est inexacte puisque Einstein pour personnifier la nature n’utilise pas le mot « Dieu » mais « Der Alte » qui en Allemand signifie « l’ancien ».

Ce foisonnement de citations réelles ou tronquées reflète le statut exceptionnel d’Einstein dont la renommée, 60 ans après sa mort, reste intacte.

Et l’on peut citer pour finir cet aphorisme montrant l’esprit ineffable d’Einstein qui avait écrit « Pour me punir de mon mépris pour l’autorité, le destin a fait de moi une autorité » Et ça c’est bien lui qu’il l’a prononcée…