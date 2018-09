Ce matin il plane des bestioles géantes dans votre édito carré…

Oui car fût un temps Nicolas où l’on croisait sur notre planète des insectes si grands que vous auriez pu les confondre avec des oiseaux. Sauf qu’à cette époque ni les oiseaux, ni même les dinosaures n’existaient car c’était le bon temps du carbonifère, il y a 325 millions d’années. Je vous emmène ce matin à la rencontre…. tintintintin…. des libellules géantes !!!

Ces insectes longs comme un bras étaient les rois du ciel. A cette époque vous l’avez compris, mieux valait ne pas trop faire le malin face à ces créatures des forêts marécageuses qui prenait n’importe quel individu pour un amuse bouche et pouvait vous tomber dessus à chaque instant.

Il y a quelques jours, des chercheurs du Museum National d’histoire Naturelle publait dans la revue Scientific Report un article sur un insecte fossile retrouvé au 19ème siècle dans une mine de charbon à Commentry dans l’Allier. Après réexamen de l’empreinte de l’animal très bien conservée dans un morceau de schiste, ils décrivent une libellule surdimensionnée qui mesurait 40 cm de long et atteignait une envergure de 70 cm.

Son nom : Méganeura Monyi, un spécimen unique au monde et qui est l'ancêtre de la plus grosse libellule encore vivante sur terre.

Un trésor pour les paléoentomologistes qui étudie les insectes anciens.

Et à quoi ressemblait exactement cette libellule XXL ?

A une très grosse bête dotée de pattes épineuses qui lui servaient de pièges aériens pour capturer ses proies. Des ailes solides mais souples, de robustes mandibules, mais surtout une redoutable vision à 360 degrés grâce à ses gros yeux. En raison de ses capacités de vol exceptionnelles, les chercheurs la comparent à un faucon. Elle chassait en effet en planant, piquait vers ses proies à la vitesse de 70 km/h et les mangeait tout en volant. Une véritable formule 1 du paléozoïque.

Qu’est ce qui explique le gigantisme de ces insectes ?

Et bien d’abord l’absence de prédateurs volants. La libellule géante est la Queen absolue du carbonifère. Elle va donc tranquillement mettre la pâté à toutes ses proies et transmettre ses gènes de génération en génération jusqu’à ce qu’elle atteigne les limites de la physiologie pour le vol. Mais pour expliquer ce gigantisme, les scientifiques évoquent aussi un facteur déterminant : l’augmentation du taux d’oxygène dans l’atmosphère qui a permis le développement et l’agrandissement de leur taille. Malheureusement après avoir régné en maître pendant 80 millions d’années, arrive l’extinction massive du Permien-Trias il y a 250 millions d’années. Au cours de cette catastrophe planétaire les éruptions volcaniques se déchainent, les émissions de gaz toxiques rendent l’air irrespirable et l’acidification de l’air et des océans anéantie à tout jamais ces lignées anciennes d’insectes de grandes tailles.

Ainsi Nicolas s’achève le destin de la libellule géante sur fond de lave en furie et de fumées toxiques.