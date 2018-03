Ce matin votre édito carré est bien sûr consacré à la disparition de Steven Hawking : la figure du génie

Steven Hawking est l’un des scientifiques les plus marquants de notre temps. Et il est l’un des rares à être entré dans le club très fermé des scientifiques qui pouvait être cité et reconnu dans le monde entier. Le seul autre exemple dans cette catégorie des boxeurs poids lourds de la science est celui d’Albert Einstein. Et cela dans une même discipline : la physique théorique.

Et tous les deux ont revêtu dans les yeux du public la figure du génie. Et pourtant à ce titre la comparaison entre Albert Einstein et Hawking s’arrête là.

Car même si Stephen Hawking a été universellement reconnu comme un des plus brillants cosmologistes de notre époque avec ses travaux sur l’espace temps, le big bang ou les trous noirs, ses découvertes ne peuvent pas se comparer à l’ampleur de celles d’Einstein.

Mais peu importe le public a désigné Stephen Hawking comme le génie grand attracteur qui a tout emporté sur son passage.

Et qu’est ce qui a fait de Stephen Hawking un scientifique qui a touché à ce point le public ?

Deux choses indissociables : le fait d’abord qu’il ait publié en 1988 un ouvrage « Un brève histoire du temps » qui s’adressait au non spécialiste dans un domaine, la cosmologie qui fascine le commun des mortels.

Hawking a eu cette démarche rare à l’époque, de s’adresse au profane pour l’embarquer dans les phénomènes du cosmos les plus mystérieux.

So livre, vous le savez est devenu un bestseller malgré un certain degré de complexité.

Et bien sûr la seconde raison qui a fait de Hawking un homme reconnu et aimé du grand public c’est son handicap avec la maladie de Charcot qu’il a contracté à l’âge de 20 ans.

Ce corps prisonnier dans son fauteuil roulant a donné à Stephen Hawking l’image mythique du chercheur libéré de son corps et en contact direct avec les lois de l’Univers.

Il disait lui-même que son corps difforme collait parfaitement au stéréotype du génie

Hawking a touché le public au plus profond car il a montré que même si la maladie avait décidé de lui avait confisqué toute autonomie physique, il était resté toute sa vie un esprit libre qui a pu exploiter tout le potentiel de son intelligence.

Il disait même avec humour que son handicap avait été un atout parce que ça lui avait permis de ne pas donner de cours à des étudiants de première année ou de participer à des réunions ennuyeuses et chronophages et de pouvoir se consacrer entièrement à la recherche.

Stephen Hawking était le scientifique le plus connu au monde, une rock star mondiale. Il portait un message d’une puissance colossale. Il avait écrit « Je crois que les personnes handicapées devraient se concentrer sur les choses que leur handicap ne les empêche pas de faire, sans regretter ce dont elles sont incapables. »

Tout le monde s’est bien sûr reconnu dans cette phrase et je pense que bien au-delà de la science, c’est ce que le public a d’abord retenu de lui.