On l’a appris hier : les exportations d’armes de la France ont grimpé de 30% en 2018.

Rafales © Getty / GAMMA

Elles ont atteint 9 milliards d’euros, la moitié vers le Moyen-Orient, un quart vers l’Europe. Sur dix ans, le premier client est l’Inde, avant dans l’ordre l’Arabie saoudite, le Qatar, l’Egypte et le Brésil. Les plus gros contrats portent sur des Rafale, des patrouilleurs et des hélicoptères. Voilà pour les faits.

A partir de là, qu’en penser une fois qu'on a tous souhaité un monde sans arme ? Il y a plusieurs attitudes :

il y a d'abord la réaliste. L’industrie de l’armement, ce sont 200 000 emplois directs, davantage avec les indirects, plus d’un emploi industriel sur dix. Si la France ne vendait pas d’armements, les Etats-Unis et la Chine s’en chargeraient. Un chiffre : en dix ans, les exportations françaises se sont élevées à 50 milliards d’euros, soit ... une année d’exportations américaines.

Second angle, purement économique cette fois. Vendre des matériels à l’étranger permet de les amortir et de peser moins sur le budget de la Défense. Depuis sa naissance, 180 exemplaires du Rafale ont été commandés par les armées françaises, 96 ont été exportés, deux tiers en France, un tiers dehors. En 30 ans, 29 navires sont sortis du chantier naval de Lorient : 16 pour la marine bleu-blanc-rouge, 13 à l’export. Les coûts sont répartis.

La troisième approche est la tension entre la géopolitique et la morale. Au fond, la question la plus discutée est « à qui » vendre, pas à tout le monde. Cette antenne a dévoilé - et c’est son travail nécessaire- des informations sur les exportations vers le Yémen et l’Arabie saoudite. La ministre de la Défense, Florence Parly, elle, a défendu devant les députés fin mai les procédures de contrôle des exportations et les enjeux de puissance.

Et qu’en conclure ? Il y a à l'évidence une zone grise, celles des ventes à des pays non démocratiques. Vendre à l’Egypte et à l’Australie, ce n’est pas la même chose. Mais une fois que l’on a dit cela ? Je vais livrer un petit scoop. Quand un éditorialiste a du mal à conclure, à trancher, la porte de sortie numéro un c'est de réclamer un débat, puis la règle numéro deux est de réclamer de la transparence. Demandons donc plus de transparence sur les ventes d'armes, en notant que le rapport publié hier fait des efforts mais ajoutons comme il se doit qu’il faut aller plus loin.