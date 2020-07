C’est l’Insee qui l’a confirmé il y a quelques minutes : la remontée de l’économie se poursuit. La précédente note de conjoncture, mi-juin, notait déjà un rebond plus rapide que prévu, celle diffusée il y a dix minutes va dans le même sens.

L'Insee confirme la remontée de l'économie : une bonne nouvelle ? © Getty / Andrea Pistolesi

C’est une bonne nouvelle : le pire est derrière nous, et chaque jour qui passe est un peu meilleur. L’économie a plongé comme jamais en temps en paix pendant deux mois, cela fait d’énormes dégâts, mais cette économie se rapproche de la surface. L’indicateur le plus intéressant concerne en réalité la consommation : selon l’Insee, elle se situe actuellement à 3% en dessous de la normale. Cela veut dire qu’en dehors des trois secteurs sinistrés, l’aérien, la culture et l’hôtellerie, le reste est revenu à la normale. L’activité de transports, par exemple, a retrouvé son rythme classique.

Alors et pour la suite ?

L’Insee anticipe un rebond de 19% de l’économie au troisième trimestre et estime qu’à la fin de l’année, l’activité sera quelque part entre -1 et -6% de son niveau d’avant-Covid. L’analyse que l’on peut en faire est là encore que la catastrophe devrait pour l’essentiel être sectorielle parce que la machine n’est globalement pas cassée.

Avec ce scénario, l’Insee anticipe une récession moyenne sur l’année (-9%) un peu moins élevée que ne le prévoit le gouvernement, la Commission européenne, l’OCDE etc. Après tout, c’est cet organisme-là qui dispose le plus de données de terrain. Bien évidemment, une reprise de l’épidémie après l’été changerait tout et bien évidemment il n’y a pas non plus de quoi sauter au plafond : la situation reste très difficile, ce sont des nuances de gris dont on parle, ni de rose, ni de ciel bleu.

Qu’est-ce que ce scénario dit sur la politique de relance ?

Elle dit que le gouvernement a probablement eu raison d’attendre un peu pour faire un plan global de relance – attendre de voir ce qui se passe pour ne pas gaspiller les fonds publics. La priorité, ce sont les secteurs sinistrés, la façon dont les chômeurs partiels sortiront de dessous ce parapluie et l’essentiel, c’est aussi un plan pour les jeunes.