Les partisans d’une réforme arguent que l’espérance de vie augmente sans cesse et que travailler plus est donc nécessaire pour les financer. Les opposants aux réformes avancent que l’espérance de vie en bonne santé stagne et que travailler davantage n'est pas possible. De nouveaux éléments éclairent le débat.

La retraite, oui… mais en bonne santé ? © Getty / Hero Images

Les nouveaux éléments publiés par le ministère éclairent le débat des retraites

En dix ans, l’espérance de vie tout court a gagné un an pour les femmes (environ 85 ans) et deux ans pour les hommes (environ 80).

En revanche, l’espérance de vie sans incapacité n’a pas ou peu bougé pour les femmes (autour de 64 ans) et les hommes (autour de 63).

Une fois que l’on a dit cela, il faut regarder comment est construit cet indicateur et il est en réalité sommaire, très sommaire. La question posée aux Français sondés est celle-ci et seulement celle-ci :

Êtes-vous limité(e), depuis au moins six mois, à cause d’un problème de santé, dans les activités que les gens font habituellement ?

Cela a l’avantage d’être simple, mais la réponse « oui » prend aussi bien en compte un léger mal au dos qu’une pathologie très grave et définitive, un handicap que le fait d’entendre ou de voir moins bien. Voire peut-être les grossesses puisqu’il s’agit d’une moyenne sur la vie.

Heureusement, l’espérance de vie sans limitation sévère d’activité à 65 ans est plus élevée. Mais franchement il est compliqué de fonder une réflexion économique, sociale et politique sur cet indicateur.

Cet indicateur devrait donc être mis au rancard ?!

Pas du tout ! Il faudrait le compléter. Cet indicateur de bonne santé a été mis au point dans les années 1990/2000 au niveau européen. Mais le problème est que la moyenne, celle que l’on retient dans le débat public, est très moyennement intéressante. Elle n’est pas assez précise, on l’a dit, sur les incapacités dont on parle et surtout elle ne distingue pas selon les métiers, les catégories socio-professionnelles. Un ouvrier du bâtiment n’a pas le même état de santé à 60-65 ans qu’un cadre. C’est tout l’enjeu des départs anticipés et de la pénibilité, mais des données complètes devraient être disponibles.

Concluons avec Oscar Wilde :

Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie, mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses années !

