Pour Les Echos, votre journal, vous avez interviewé Edouard Philippe qui détaille la réponse aux Gilets Jaunes.

Dans l'interview accordée au journal Les Echos, Edouard Philippe revient sur ce qui va changer pour 2019 © AFP / STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

On sait que la politique c’est le compromis toujours sur le fil du rasoir entre le discours et les annonces, qu’il faudrait claires et simples, et la mise en musique, forcément plus complexe.

Le gouvernement a travaillé jusqu’à hier soir pour caler le point d’atterrissage défini par Emmanuel Macron lundi dernier. Edouard Philippe devait lever deux obstacles.

- Il fallait d’abord tordre le cou à l’idée, présente sur les réseaux sociaux, que le pouvoir ne fait qu’accélérer en 2019 des décisions qui devaient de toute façon s’appliquer plus tard. Ce n’est pas le cas. Il y a des choses nouvelles, comme le coup de pouce aux heures supplémentaires qui sera deux fois plus important que prévu (avec la défiscalisation). Voilà pour le premier obstacle.

- Le second était plus difficile à franchir, il s’agit de la hausse de 100 euros par mois du revenu des smicards. A la télévision, Emmanuel Macron avait dit : tous les salariés au salaire minimum seront concernés. En réalité, ils ne le seront pas tous, seulement la moitié seront concernés, mais les smicards ne seront pas les seuls concernés.

Pourquoi ? Parce que dans un foyer, vous pouvez avoir un smicard et un conjoint qui gagne nettement mieux sa vie. Edouard Philippe livre cette information intéressante et surprenante : 1,2 million de salariés autour du Smic se trouvent dans les 30 % des foyers Français les plus aisés. Est-ce aux contribuables d’intervenir ? Il n’y a pas vraiment de raison.

Au total, 5 millions de foyers, c'est considérable, percevront la prime d’activité.

Edouard Philippe apporte aussi des précisions sur la facture.

Autour de 10 milliards d’euros. Ce qu’il faut avoir en tête, c’est qu’on parle de 10 milliards chaque année, pas en une fois, donc c’est lourd -sauf si les taxes sur les carburants remontent en 2020. Les entreprises moyennes et grandes vont contribuer en perdant une baisse (promise) de l’impôt sur les bénéfices. Et ça y est, les GAFA (Apple, Facebook, Amazon etc.) vont être taxées en France, à hauteur de 500 millions d’euros. Le déficit public, lui, passera tout juste la barre des 3% (record européen) et a priori la dette publique va toucher les 100% du PIB.

Bref, pour résumer, l’idée est de poursuivre en même temps la politique de l’offre (pro-entreprise), d’y ajouter un soutien à la demande (avec du pouvoir d’achat, pour que le travail paie), mais en fragilisant le 3ème côté du triangle, le redressement des comptes publics.